Reifenspuren im frischen Gras haben die Polizei auf die Spur eines Diebes gebracht. Er soll in der Dresdner Neustadt zwei E-Bikes gestohlen haben.

Die Polizei fand die zwei Räder in der Nähe, versteckt unter einer Plane (Symbolbild).

E-Bike-Diebstahl in Dresden: Reifenspur führt zu Beute und Täter

Dresden. Ungeschickt hat sich ein mutmaßlicher E-Bike-Dieb am Samstagmorgen in der Dresdner Neustadt angestellt. Der 34-Jährige entwendete zwei der Räder aus einem Innenhof an der Theresienstraße. Dabei hinterließ er eine sichtbare Reifenspur im frischen Gras.

Diese wurde natürlich bemerkt und die Polizei fand die zwei Räder in der Nähe, versteckt unter einer Plane. Der Verdächtige näherte sich wenig später diesem Versteck, vermutlich um seine Beute abzuholen, und wurde von den Beamten gestellt. Die gut 6000 Euro teuren Räder sind zurück beim Eigentümer.

