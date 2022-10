﻿Haustechnik und Widerstände: Zwei Firmengeschichten von der Schlüterstraße

Zwei Dresdner Firmengeschichten sind mit dem Gelände an der Schlüterstraße eng verbunden – eine Firma feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen.

Dresden. Die Firma DZH-Schepitz hat seit 1969 ihren Firmensitz auf dem Gelände an der Schlüterstraße. Doch gegründet wurde sie bereits 1932, feiert in diesem Jahr 90-jähriges Bestehen. Gegründet von Ingenieur Emil Schepitz und Max Otto Müller als Dresdner Zentralheizungsbau Schepitz & Müller, war sie als Kleinbetrieb Spezialist für den Heizungsbau anfangs mit 20 Mitarbeitern in der Schaufußstraße am Johannisfriedhof.

Ab 1934 führte Emil Schepitz den Betrieb allein. 1939 begann der Zweite Weltkrieg: Er war für den Kriegseinsatz zu alt, der jüngste Sohn Rolf fiel in Italien, Sohn Heinz kam bis 1948 in russische Kriegsgefangenschaft, Emil selbst starb beim Bombenangriff am 13. Februar 1945. Seine Frau Frieda führte nun den Betrieb durch schwere Zeit, 1951 trat Sohn Heinz als Geschäftsführer in die Firma ein, nachdem er eine Ausbildung als Techniker und dann als Ingenieur für Wärmewirtschaft und Gesundheitstechnik absolviert hatte.

Seit 1969 auf der Schlüterstraße

In den 50er Jahren wuchs die Firma Schepitz vom Kleinunternehmen zu einem in der ganzen DDR tätigen Montageunternehmen, hauptsächlich bei Großprojekten und Bauvorhaben des „sozialistischen Aufbaus“ – so nachzulesen in einer Chronik, die zum 90. des Familienbetriebs in diesem Jahr zusammengetragen wurde.

Das Haus- und Klimatechnikunternehmen DZH-Schepitz hat ihren Firmensitz auf dem Gelände und will neu bauen. © Quelle: Bernd Hempelmann

Da der Platzbedarf ständig stieg, zog der Betrieb mehrmals in Striesen um, pachtete Flächen dazu und konnte schließlich 1969 das Ruinengrundstück Schlüterstraße 37 und im selben Jahr auch das benachbarte Nummer 35 erwerben. Hier fanden nun Lager und Vorfertigung Platz, Verwaltung und Konstruktion blieben an der Dornblüthstraße. 1972 wurde der Betrieb verstaatlicht, Heinz Schepitz verlor seinen Unternehmeranteil, wurde aber Betriebsdirektor des VEB Dresdner Zentralheizungsbau.

1990 wandte er sich im Zuge der wilden Wendezeiten und der Reprivatisierung an eine Firma in Villingen-Schwenningen, die ihm empfohlen worden war, mit dem Vorschlag eines Joint Venture. Diese Firma gehörte zur Maurer-Gruppe im Schwarzwald. Der Ingenieur Martin Maurer hatte aus dem väterlichen Ofenbaubetrieb ein Unternehmen der Heizungs- und Sanitärbranche aufgebaut und weitere Firmen erworben.

Großprojekte wie die Residenz am Zwinger

Man traf sich und war sich schnell einig, dass DZH-Schepitz perspektivisch in die Maurer-Gruppe eingegliedert werden sollte. Den Vertrag schlossen Heinz Schepitz, der keinen Nachfolger hatte, und Geschäftsführer Martin Maurer. Heute sind dessen Söhne Clemens und Tobias verantwortlich, die seit 2007 die gesamte Gruppe gemeinsam leiten und Stadt wie Standort Dresden eng verbunden sind. Die Firma DZH-Schepitz hat heute gut 60 Mitarbeiter, sie lieferte die Haustechnik unter anderem für Großprojekte wie die Residenz am Zwinger (190 Wohnungen), den Wohnpark im ehemaligen Lahmann-Sanatorium und den umgebauten Kulturpalast.

Auch mit einem anderen Betrieb auf dem Gelände an der Schlüterstraße ist die Maurer-Gruppe eng verbunden. Bereits 1904 wurde dort, wo jetzt in ein Gewerbe- und Wohngebiet investiert werden soll, eine erste Firma gegründet. Sie besteht bis heute, firmiert allerdings unter einem neuen Namen und an anderer Stelle: Die Heine Resistors GmbH ist spezialisiert auf Leistungswiderstände aller Art: Band-, Kompakt-, Brems-, Rahmen-... die Technologie der Widerstände ist vielfältig.

Heine Resistors GmbH – Hauptlieferant für die Dresdner Kinogeräteindustrie

Mechanikermeister Oscar Heine war vor fast 120 Jahren der Gründer dieses Unternehmens, das Lichtbogenberuhigungswiderstände herstellte und bald Hauptlieferant war für die damals weltweit führende Dresdner Kinogeräteindustrie – denn die Technik diente dazu, auf der Leinwand des Flackern des Lichts und die zappelnden Bewegungen der Bilder zu verringern.

In der Folge wurde Oscar Heine zu einem der führenden deutschen Hersteller von Leistungswiderständen. 1972 verstaatlicht, wurde die Firma 1990 reprivatisiert und machte zunächst als Heine Spezialwiderstände GmbH weiter als Teil der Maurer-Firmengruppe. 2003 wurde sie für den internationalen Markt in Heine Resistors umbenannt und ist weltweit tätig; mittlerweile gehört sie zur deutschen Knorr-Bremse-Gruppe. 2001 zog sie nach Reick um, in ein Gebäude, das die Maurer-Gruppe errichtete und in dem die Firma Heine Mieter ist. „Wir sind der Familie Maurer bis heute dankbar, dass sie in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Verantwortung für unser Unternehmen und dessen Mitarbeitende übernommen und damit den Grundstein für unseren heutigen Erfolg gelegt hat“, sagt Geschäftsführer Patrick Rudolph.

Wer heutzutage in einer Dresdner Straßenbahn fährt, profitiert übrigens auch von Heine-Technik. In den Bahnen sind elektrische Bremswiderstände eingebaut – in zwei unscheinbaren Kästen auf dem Dach -, die neben der mechanischen Bremsanlage dafür sorgen, dass die Bahnen nicht einfach ausrollen, sondern präsise und sicher zum Stehen kommen. Und da schließt sich der Kreis: Die DVB gehören mit ihren Liegenschaften bis heute zum Kundenkreis von DZH-Schepitz. Und in den 30er und 40er Jahren wurden von DZH in Bahnwaggons auch dampfbeheizte Rohrregister verbaut.