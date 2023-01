Dynamo startet mit einem Unentschieden ins Fußballjahr 2023

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Dynamo Dresden ist gestern mit einem Fehlstart in das Fußballjahr 2023 gestartet. Die Schwarz-Gelben taten sich gegen den Abstiegskandidaten Meppen lange schwer. Und auch ein Treffer von Stefan Kutschke nutzte nichts.

Marek Janssen vom SV Meppen erzielt in der 91. Minute das 1:1. © Quelle: IMAGO/Eibner

Denn kurz darauf folgte die kalte Dusche. Ausgerechnet in der Nachspielzeit - für die Dresdner leider kein seltenes Phänomen - folgte der Ausgleich. Und so blieb am Ende nur ein Punkt für Dynamo. Zu wenig gegen diesen Gegner. Jetzt lesen

Warum gehen wir nicht weiter drauf, setzen den Gegner nicht weiter unter Druck? Warum lassen wir uns so in die eigene Hälfte reindrücken - mit dem Publikum im Rücken? Stefan Kutschke Stürmer bei Dynamo Dresden, über das Unentschieden gegen den SV Meppen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Maske in Bus und Bahn: Das gilt ab Montag in Dresden bei den DVB, in Zügen und bei Flixbus: Sachsen schafft am 16. Januar die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Was das für Fahrgäste bei den Dresdner Verkehrsbetrieben, in Zügen und in Fernbussen bedeutet. Jetzt lesen

So viel Geld hat Dresden durch Coronastrafen eingenommen: Drei Jahre lang galten in Dresden teilweise strenge Bestimmungen im Kampf gegen die Pandemie. Bei Verstößen hat die Stadt Strafen verhängt. Es ist einiges zusammengekommen. Jetzt lesen

China meldet fast 60.000 Corona-Todesfälle seit Ende der Null-Covid-Politik: Anfang Dezember beendete die chinesische Regierung ihre strikte Null-Covid-Politik. Nun wurden zum ersten Mal Daten zu Infektions- und Todesfällen veröffentlicht. Jetzt lesen

Dennis Dürichen präsentiert Grützwurst und hausgemachten Kalten Hund © Quelle: Dietrich Flechtner

Nostalgie, Nostalgie – so schmeckt‘s bei Oma in Dresden-Cotta

Futtern wie bei Großmuttern mit extragroßen Portionen und in passendem Ambiente. Jetzt lesen

© Quelle: RND-Montag, Bernd von Jutrczenka/dpa Fabian Sommer/dpa Kay Nietfeld/dpa

Prominente Rücktritte aus der Politik – und wer sich aus der Affäre gezogen hat

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht steht vor dem Aus. Ihr möglicher Rücktritt reiht sich ein in viele kleinere und größere Affären, die Politikerinnen und Politikern zu Wackelkandidaten gemacht haben. Manch einer trat zurück und verschwand danach von der Bildfläche, andere jedoch standen Skandale einfach durch. Ein Überblick. Jetzt lesen

Ganztägig - Beginn der Abrissarbeiten an der Schwimmhalle Steinstraße - Die Schwimmhalle an der Steinstraße ist bereits seit 2001 dicht, wurde zuletzt vom jetzigen Eigentümer Glaxo Smith Kline als Lager genutzt. Nun sind die Tage dieses Stücks Baugeschichte endgültig gezählt. Heute rücken die Bagger zum Abriss an. Wer also noch einen letzten Blick auf das charakteristische VT-Faltendach erhaschen will, muss sich sputen. Ort: Steinstraße Ecke Pillnitzer Straße, 01069 Dresden.

20 Uhr: Auftakt der Dresdner Blechschlossnächte - Heute beginnen die Dresdner Blechschlossnächte mit einem Auftritt von Joey Henrys Dirty Sunshine Club & Kody Skye im Blechschloss der Scheune. Bis Sonntag spielt täglich eine andere Band. Tickets gibt es nur an der Abendkasse (Einlass: 19.30 Uhr). Den Preis bestimmen die Gäste selbst: zwischen 5 und 15 Euro sind vorgegeben. Ort: Blechschloss vor der Scheune, Alaunstraße 36-40, 01099 Dresden.

© Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der Berliner Rechtsanwalt Gregor Gysi wurde kurz vor dem Ende der DDR Vorsitzender der SED und ist seither einer prominentesten Politiker der Linken. Am heutigen Montag wird er 75 Jahre alt.

Das Theater der Rekorde: Das St. Martin’s Theatre in London zeigt ununterbrochen Agatha Christies „Mausefalle“. © Quelle: Getty Images

... die längste „Mausefalle“ der Welt

Und es läuft und läuft und läuft: Eigentlich wollte Agatha Christie nicht, dass ihr Bühnenstück „The Mousetrap“ in den USA gezeigt wird. Ihr Enkel hat sich ihrem Willen nun aber widersetzt: In diesem Jahr hat das Stück in New York Premiere. Den Rekord aus London wird die Inszenierung allerdings kaum noch einstellen können. Jetzt lesen

