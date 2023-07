Dynamo im Trainingslager: Ein Sieg und aussortierte Spieler

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die Spieler von Dynamo schwitzen seit Freitag im Trainingslager für die Saisonvorbereitung. Die Mission lautet „Aufstieg“. Dabei gaben sich die Drittliga-Profis alle Mühe. Im Testspiel gegen das österreichische Zweitliga-Topteam SKN St. Pölten gelangen den Dresdnern fünf Treffer. Ein Sieg in dieser Höhe war nicht unbedingt zu erwarten, meint DNN-Sportredakteur Stefan Schramm.

Auf dem Weg zum zwischenzeitlichen 2:0 läuft Dynamos Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann (r.) an St. Pöltens Torwart Franz Stolz vorbei. © Quelle: Stefan Schramm

Drei Spieler allerdings sind gar nicht erst mit ins österreichische Walchsee gereist: Akaki Gogia, Julius Kade und Jan Shcherbakovski. Die bittere Begründung für alle drei: die SGD plant sportlich nicht mehr mit ihnen. Für sie heißt es, schnellstmöglich einen neuen Verein zu finden.

Die anderen Dynamo-Profis feilen diese Woche weiter an ihrer Kondition, Technik und mentalen Stärke. Der nächste Test geht am Donnerstag gegen Paderborn.

Manchmal habe ich das Gefühl, dass nur mitreden darf, wer bei der Friedlichen Revolution dabei war. Uta Bretschneider Leiterin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig zur Gestaltung des Gedenkens an den Herbst 1989

Blick in den prall gefüllten Raum mit Versteigerungsteilnehmern. © Quelle: Anja Schneider

Riesiges Interesse: Ausstellungsstücke des Dresdner DDR-Museums unterm Hammer

Dresden hat kein DDR-Museum mehr, dafür besitzen Hunderte Privatpersonen, Museen und Vereine nun neue Einzelstücke. Das Interesse bei der Auktion der Ausstellungsstücke war riesig. Jetzt lesen

© Quelle: RND

Elton John: Die Kunst des Aufhörens

Nach mehr als 4000 Konzerten ist Schluss. Sir Elton John beendet seine Bühnenkarriere und gibt keine Livekonzerte mehr. Wir waren bei seinem drittletzten Konzert in Kopenhagen dabei. Ein Abgesang. Jetzt lesen

19 Uhr: Vortrag „Licht und Sicherheit - trügerisch und umstritten“ in der Sternwarte Gönnsdorf - Dr. Nona Schulte-Römer forscht seit 2008 sozialwissenschaftlich zu gesellschaftlichen Entwicklungen im Bereich Stadtlicht und Lichtverschmutzung. In ihrem Vortrag betrachtet sie das Empfinden der Menschen in beleuchteten nächtlichen Räumen. Die meisten fühlen sich einfach sicherer. Doch der Zusammenhang ist trügerisch und in der wissenschaftlichen Forschung umstritten. Ort: Sternwarte Dresden-Gönnsdorf, Weißiger Landstraße 6, 01328 Dresden.

Socken in offenen Sommerschuhen - einst Modesünde, heute angesagt. Die neuesten Trends werden ab heute bei der Berliner Fashion Week präsentiert. © Quelle: picture alliance / dpa

Heute beginnt die Berliner Fashion Week. Bis 15. Juli wird in der Hauptstadt gezeigt, was Berlin modisch zu bieten hat. „Die Fashion Week ist das Schaufenster dafür, was hier über das Jahr an kreativer und wirtschaftlicher Kraft entsteht“, würdigt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Auf der Fashion Week stellen auch diverse ukrainische Labels ihre Werke aus, wie etwa Litkovska und Bobkova. Zudem zeigen viele aufstrebende ukrainische Designerinnen und Designer ihre Mode. https://fashionweek.berlin/index.html

Via Nazionale Richtung Il Vittoriano in der Abenddämmerung, Rom, Italien, Europa © Quelle: picture alliance / imageBROKER

... Batman im Kampf gegen Falschparker

Er agiert im schützenden Dunkel der Nacht und besprüht falsch geparkte Autos mit dem Schriftzug „Free Park“. Viele entnervte Römerinnen und Römer freuen sich über die Selbstjustiz des bisher unbekannten „Rächers“. Jetzt lesen

