Dynamo-Fans böllern sich in Vereinsgeburtstag

Böller, Bengalos und ganz viel Bohei: Dresdner haben sich in der Nacht zu Mittwoch an die Silvesterfeierlichkeiten erinnert gefühlt. Kurz nach Mitternacht ging in der Altstadt ein Getöse größeren Ausmaßes los, flogen Raketen gen Himmel und leuchtete das Terrassenufer rot. Und warum? Weil Tausende Dynamo-Fans in den 70. Geburtstag ihres Vereins reinfeierten.

Am Dresdner Terrassenufer feierten die Ultras der SG Dynamo Dresden den 70. Geburtstag des Fußballvereins. © Quelle: IMAGO/Future Image

Genehmigt hatte diesen Trubel sicher niemand. Mal ganz davon abgesehen, dass es die Dynamo-Anhänger mit der Müllmitnahme nicht ganz so ernst nahmen. Die Elbwiesen und die Carolabrücke waren am Morgen danach übersät von den Überresten der „Feierlichkeiten“. Jetzt lesen

Hier besteht Handlungsbedarf seitens Polizei und Stadt. Gleichzeitig erfordert es aber auch mehr Rücksicht und Respekt unter den Verkehrsteilnehmern. Lutz Rodig Dresdens Polizeipräsident, zu den gestiegenen Unfällen mit Fahrradbeteiligung im Jahr 2022

Die Doppeldecker-Intercitys der Bahn pendeln mehrfach täglich zwischen Dresden und Warnemünde. Ab April fahren die Züge allerdings nur noch bis Berlin – und in einigen wenigen Fällen von dort über Riesa direkt nach Chemnitz. © Quelle: dpa/Danny Gohlke/Archiv

Ausgerechnet in der Sommerzeit: Keine Züge mehr von Dresden nach Warnemünde

Die Bahn baut ab Ende April zwischen Dresden und Berlin. Die IC nach Warnemünde bleiben deshalb auf der Strecke, andere Züge brauchen deutlich länger. Jetzt lesen

Gesetz gegen digitale Gewalt geplant Betroffene von rechtsverletzenden Äußerungen im digitalen Raum sollen sich künftig leichter zur Wehr setzen können. © Quelle: dpa

Zu dem Gesetz, das die Bundesregierung noch in diesem Jahr auf den Weg bringen will, hat das Justizministerium am Mittwoch ein Eckpunkte-Papier vorgelegt. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) betonte, bei diesem Vorhaben gehe es nicht darum, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Verringert werden solle aber der Aufwand für diejenigen, die im Internet bedroht, verleumdet oder beleidigt würden.

9 bis 17 Uhr: Wochenmarkt am Schillerplatz - Der Wochenmarkt in Blasewitz hat bis zu 25 Stände und öffnet dienstags, donnerstags und sonnabends. Es gibt Obst und Gemüse, Blumen und Pflanzen, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, Olivenöl, Honig, Backwaren, Antipasti, Käse und Milcherzeugnisse, Eier und Nudeln sowie Frischgeflügel und Wild. Außerdem sind ein Café und ein Imbiss vor Ort.

17 Uhr: Projekt Freie Gartenschule Hellerau - Der Verein für nachhaltige Bildung (venabi e.V) engagiert sich für eine neue Schule in freier Trägerschaft. Die soll in einem Gebäude starten, das noch bis 2025 parallel als Kita „Hellerauer Gartenkinder“ genutzt wird. Bei einer Infoveranstaltung im Bürgerzentrum Waldschänke Hellerau stellen die Initiatoren das Projekt interessierten Eltern und Bürgern vor.

Die nicht maßstabsgetreue Abbildung zeigt die Sonde «Juice», Jupiter (M) und die Monde Ganymed (l-r), Io, Europa und Kallisto. © Quelle: ESA/ATG medialab/NASA/J. Nichols

Für heute ist der Start der europäischen Jupiter-Sonde „Juice“ geplant. „Juice“ (Jupiter Icy Moons Explorer) startet um 14.15 Uhr vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana. Die Sonde soll 2031 den größten Planeten unseres Sonnensystems erreichen und drei Monde des Gasriesen erkunden. Auf „Europa“, „Kallisto“ und „Ganymed“ wollen die Wissenschaftler nach der jahrelangen Reise der Sonde blicken. Bei diesen Monden gibt es nach derzeitigem Wissen Meere unter dem Eis. Es könnten die Voraussetzungen für Leben erfüllt sein.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Wasser, Energie und Stabilität über mehrere Millionen Jahre die Voraussetzungen für die Entstehung von Leben sind. Der Jupitermond “Europa“ hat dabei die größte Wahrscheinlichkeit. Theoretisch könnte es dort also Leben im Ozean geben. Allerdings kann die Sonde nur untersuchen, ob die Grundlagen für Leben vorhanden sind. Ein direkter Nachweis von Lebewesen ist nicht mit dieser Mission nicht möglich. Mehr zur „Juice“-Mission

Dichter Verkehr schiebt sich im Berufsverkehr am Morgen in den Tunnel Heckenstallerstraße auf dem Mittleren Ring in München. © Quelle: Matthias Balk/dpa

... vier Ansätze, um dem Stillstand vorzubeugen: Was hilft wirklich gegen Stau?

Erst rollt der Verkehr noch. Doch dann bewegt sich kein Auto mehr vom Fleck. Welche Ansätze gibt es, um Stau zu verhindern? Einfach mehr Straßen zu bauen, ist auf jeden Fall keine gute Idee. Jetzt lesen

