Dynamo Dresden wieder auf einem Aufstiegsplatz

kann Dynamo nur die schweren Gegner? Nach dem Pokal-Aus gegen Zwickau und der Heimpleite gegen die ebenfalls abstiegsgefährdete SpVgg Bayreuth gab es nun eine deutliche Leistungssteigerung und einen verdienten 1:0-Sieg beim Mit-Aufstiegskandidaten VfL Osnabrück. Das Tor des Tages erzielte - wer sonst? - Ahmet Arslan.

Mittelfeldspieler Ahmet Arslan hat Dynamo Dresden im Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück zum Sieg geschossen. © Quelle: Robert Michael/dpa/Archivbild

Damit steht Dynamo acht Spieltage vor Saisonende wieder auf einem Aufstiegsplatz. Doch Vorsicht: mit Oldenburg, Meppen und erneut Zwickau warten die zur Zeit drei Letztplatzierten auf die Schwarz-Gelben. Aber man muss ja nicht abergläubig sein. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Technik verstehe ich ja, ich denke, dass ich das auch mit 90 noch hinbekommen müsste. Günter Kroh Modellbauer aus Dresden, über die Geheimnisse von Computern und dem Internet

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Günter Kroh ist vor einem Jahr aus Tolkewitz nach Langebrück © Quelle: Anja Schneider

Aktion „E-Uhr“ – Wie ein Dresdner Walter Ulbrichts Prestige-Präsent modellierte

Wer mit dem Dresdner Modellbauer Günter Kroh spricht, steigt quasi in eine Zeitmaschine. Stopps gibt es zum Beispiel beim einstigen DDR-Staatschef Walter Ulbricht und beim Fliegerkosmonauten Sigmund Jähn, aber auch bei den Anfängen des Dresdner Windkanals und beim Raub des Sophienschatzes. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS herausgegebene Foto zeigt einen mobilisierten russischen Soldaten bei einer Übung. © Quelle: picture alliance/dpa/TASS | Lev Fedoseyev

Russische Militärbeobachter: Offensive ab dem 16. April vorbei – ohne entscheidende Schlacht

In russischen Militärkreisen wächst offenbar die Enttäuschung über ausbleibende Erfolge in der Ukraine. Sie glauben, dass ab dem 16. April die Offensive vorbei sein wird, ohne dass es zur entscheidenden Schlacht kommt. Jetzt lesen

Termine des Tages

Baustart für einen Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest - Ab heute lässt die Dresdner Stadtverwaltung im Norden der Stadt einen rund fünf Kilometer langen Schutzzaun zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest errichten. Eine Karte mit der exakten Streckenführung finden Sie unter www.dresden.de/schweinepest sowie bei uns.

18 Uhr: Podiumsdiskussion „Jung – Weiblich – Divers – Zeitenwende im Bundestag?“ - Politik ist Sache alter, weißer Männer – Sicherheitspolitik nicht minder. Spätestens seit der letzten Bundestagswahl wankt dieser Grundsatz. Noch nie waren so viele Frauen, noch nie so viele junge Menschen Bundestagsabgeordnete. Hat die jüngere Generation von Abgeordneten, haben Frauen einen anderen Blick? Es diskutieren Clara Bünger (Die Linke), Nils Gründer (FDP), Rasha Nasr (SPD), Jan Nolte (AfD), Lars Rohwer (CDU), Merle Spellerberg (Bündnis 90/Die Grünen). Der Eintritt ist frei. Ort: Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Dresden, Olbrichtplatz 2, 01099 Dresden

Wer heute wichtig wird

Der US-Ingenieur Martin Cooper hält eines der ersten Mobiltelefone. Das Telefonat, das eine Revolution auslösen sollte, war an sich eher schnöde. © Quelle: Cereijido/EFE/EPA/dpa

„Hi, Joel“, sagte Motorola-Ingenieur Martin Cooper am 3. April 1973 zu seinem Kollegen. „Ich rufe dich von einem Mobiltelefon aus an. Aber ein richtiges Mobiltelefon. Ein persönliches, tragbares Mobiltelefon“, erinnert Cooper sich an den ersten Anruf von einem Mobilfunkgerät jemals. Kollege Joel sei so verblüfft gewesen, dass es am anderen Ende der Leitung erst einmal still blieb. Das ist heute genau 50 Jahre her - und DynaTAC, das erste funktionale Handy, sieht im Vergleich zu modernen Geräten aus wie ein Monstrum.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Jan Josef Liefers bei "The Masked Singer". © Quelle: Willi Weber/ProSieben/Willi Webe

... ein Tatort-Kommissar als Känguru

Der Star des Münster-„Tatorts“, Jan Josef Liefers, zeigte sich trotz seines frühen Ausscheidens als kostümierter Sänger sehr zufrieden. Jan Josef Liefers hatte bei der ProSieben-Maskerade Spaß – und war am Ende sechs Kilo leichter. Jetzt lesen

