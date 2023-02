Dynamo Dresden verspielt Sieg gegen Elversberg

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

lange hatte Dynamo Dresden gestern im Spitzenspiel gegen den SV Elbersberg in Führung gelegen. Am Ende reichte es aber doch nur für ein Unentschieden gegen den Tabellenführer aus dem Saarland. Ein Abrutschen auf Tabellenplatz 7 gab es inklusive und dabei hatten die Dresdner noch Glück: Schiedsrichter Michael Bacher ahndete ein Handspiel von Conteh nicht.

Überzeugte im Stadion Kaiserlinde: Niklas Hauptmann. © Quelle: IMAGO/Dennis Hetzschold

Den besten Eindruck auf dem Platz hinterließ Niklas Hauptmann. Der 22-Jährige überzeugte Caroline Grossmann, die für die DNN die Noten zum Spiel vergibt, mit überragender Technik und einer gewohnt guten Leistung.

Zitat des Tages

Die katholische Kirche wird gebraucht, um den Menschen religiöse Heimat zu geben und die Gesellschaft zusammen zu halten. Kirche hat sich immer verändert und wird das auch in Zukunft tun, weil die Menschen, die sie gestalten, sich verändern. Michael Kretschmer Ministerpräsident von Sachsen zur heute in Dresden beginnenden Deutschen Bischofskonferenz

Dresden und die Region

Die Aktivsten brachten am Gebäude des Energieversorgers Sachsen Energie mehrere Losungen an. © Quelle: Benedict Bartsch/dpa

Dresdner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Letzte Generation

Die Polizei hat Ermittlungen gegen zwei Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ eingeleitet. Sie hatten die Fassade des Firmensitzes von SachsenEnergie in Dresden mit Farbe besprüht. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Die ukrainische Soldatin Sarah Ashton-Cirillo vor einem zerstörten russischen Panzer. © Quelle: Sarah Ashton-Cirillo

Putins Staatsfeindin Nr. 1? Wie eine Journalistin zur Soldatin wurde

Sarah Ashton-Cirillo ist US-Amerikanerin, arbeitete als Journalistin, ist Teil der LGBTQ-Gemeinschaft und dient nun auch noch als ukrainische Soldatin. Sie verkörpert nahezu alles, was der Kreml hasst. Nun wurde die 45-Jährige an der ostukrainischen Front verletzt. Jetzt lesen

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Long Covid: Immer mehr Selbsthilfegruppen in Sachsen: Viele Menschen mit Erkrankungen oder Beeinträchtigungen suchen in Selbsthilfegruppen Beistand und machen sich Mut. Jetzt treffen sich dort zunehmend auch Menschen, die an den Langzeitfolgen von Covid-Erkrankungen leiden. Jetzt lesen

Umfrage: Hohe Bereitschaft zum freiwilligen Corona-Schutz: Die Zeit der staatlich angeordneten Corona-Auflagen geht langsam zu Ende. Zum 1. März laufen weitere Vorgaben aus. Doch wie ist die Bereitschaft der Deutschen, sich eigenverantwortlich zu schützen? Jetzt lesen

Termine des Tages

8 Uhr: Anmeldestart für die Kinder-Universität - Heute startet die Anmeldung für das Sommersemester 2023 der Kinder-Universität Dresden. Schnell sein lohnt sich, denn die begehrten Plätze sind begrenzt. Im Sommersemester wird die Kinder-Universität als Hybrid-Format angeboten.

16.30 Uhr: Straßenblockade am Carolaplatz - Die Klimaaktivisten der Letzten Generation haben angekündigt, sich heute Nachmittag auf der Fahrbahn am Carolaplatz festkleben zu wollen. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Wer heute wichtig wird

Der Deutschen Bischofskonferenz gehören 67 Bischöfe aus den 27 deutschen Bistümern und Erzbistümern an. © Quelle: Arne Dedert/dpa

Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte kommt die Deutsche Bischofskonferenz ab heute zu ihrer Vollversammlung ins Bistum Dresden-Meißen – aber zum ersten Mal nach Dresden. Auf ihrer Frühlings-Vollversammlung werden sie über die Situation in der Ukraine beraten, auch ihren Besuch in Rom vom vergangenen November auswerten und über aktuelle Fragen des Synodalen Wegs sprechen. Ein weiterer Schwerpunkt der Vollversammlung ist der Umgang mit Fällen von geistlichem Missbrauch und sexueller Gewalt.

Weiterlesen: Deutsche Bischofskonferenz findet erstmals in Dresden statt

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Forschende haben herausgefunden, dass sich das Trinken von Cola auf das Wachstum der Hoden bei Mäusen auswirkt. © Quelle: Sunrise King/Unsplash

... eine ungewöhnliche Nebenwirkung von Cola

Cola lässt die Hoden wachsen – zumindest bei Mäusen. Dass Softdrinks als Dickmacher gelten, ist nichts Neues. Doch das bezog sich bisher auf das Gewicht des ganzen Körpers – und nicht nur auf das der Hoden. Eine Studie zeigt nun, dass Cola einen Einfluss auf den Testosteron­spiegel hat. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Franziska Kästner

Redakteurin

