Dynamo Dresden verpflichtet neuen Verteidiger

so richtig flutscht es noch nicht bei Dynamo Dresden. Die Elf von Markus Anfang ist enttäuschend in die neue Saison gestartet und konnte auch am vergangenen Wochenende nicht punkten. Vor allem in der Abwehr machen die Schwarz-Gelben eklatante Fehler – neun Gegentore in sechs Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache.

Jakob Lewald ist ab sofort ein Schwarz-Gelber. © Quelle: Verein

Das ist auch Sport-Geschäftsführer Ralf Becker nicht entgangen, der sich nun entschlossen hat, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Jakob Lewald soll es richten. Der 23-Jährige vom Regionalligisten Viktoria Berlin ist ein Innenverteidiger und soll den Konkurrenzkampf in der Abwehr ankurbeln. Bleibt zu hoffen, dass die Mission Wiederaufstieg mit ihm gelingt. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Jakob Lewald wird unsere Innenverteidigung komplettieren und bringt mit seiner Art Fußball zu spielen sowie seiner Größe und Kopfballstärke noch einmal ein anderes Profil mit, von dem wir uns zusätzliche taktische Möglichkeiten und eine größere defensive Stabilität in der Kaderbreite versprechen. Ralf Becker Sport-Geschäftsführer bei Dynamo Dresden, über den neuen Verteidiger

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Ein Todesfall und moderate Wochenendzahlen: Dresden hat am Montag die Coronastatistik des Wochenendes nachgereicht. Die Zahlen sind moderat, wenngleich ein weiterer Todesfall zu beklagen ist. Jetzt lesen

Virologe Dittmer: Corona-Datenlage ist unzureichend: Nach Ansicht des Virologen Ulf Dittmer ist die Datenlage zur Corona-Pandemie in Deutschland unzureichend. Es gebe keine vernünftigen Daten zur Immunitätslage der Bevölkerung. „Andere Länder kriegen es hin, wir kriegen es leider nicht hin“, kritisierte er. Zugleich riet Dittmer davon ab, sich alle drei Monate impfen zu lassen. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Die "Villa Urvasi" am Lahmannnring ist zum Teil eingerüstet – nach einem Brand im Dachgeschoss ist das Haus zurzeit unbewohnbar. © Quelle: Bernd Hempelmann

Nach Brand am Lahmannring: Villa unbewohnbar – Mieter wehren sich gegen Kündigung

Nach einem Dachstuhlbrand ist die denkmalgeschützte „Villa Urvasi“ auf dem Weißen Hirsch unbewohnbar. Der Eigentümer betrachtet die Mietverhältnisse als erloschen. Das wollen einige Mieter nicht hinnehmen. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Ilya Ponomarev bei einer Pressekonferenz. Heute lebt der Politiker im Exil. © Quelle: dpa

Moskaus Staatsfeind Nummer eins: Der Mann, der Russlands Ruf retten könnte

Ilya Ponomarev wagte es 2014, als einziger russischer Parlamentsabgeordneter gegen die Annexion der Krim zu stimmen. Jetzt ruft er seine russischen Landsleute dazu auf, mit Gewalt gegen Wladimir Putin vorzugehen. Der Anschlag auf den Kreml-Ideologen Alexander Dugin könnte eine erste sichtbare Folge sein. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr bis 18 Uhr: Diplomausstellung Bildende Kunst - Arbeiten der 29 Diplomandinnen und Diplomanden des Studiengangs Bildende Kunst werden ergänzt durch Abschlussarbeiten aus dem Studiengang Bühnen- und Kostümbild. Die Ausstellung ist noch bis zum 4. September täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ort: Hochschule für Bildende Künste (HfBK), Brühlsche Terrasse 1, 01067 Dresden

17 Uhr: Krönung der 34. Sächsischen Weinhoheiten - Der sächsische Wein bekommt ein neues Gesicht. Drei junge Frauen mit Leidenschaft für edle Tropfen wollen die Krone - und sie ein Jahr lang als Weinbotschafterin repräsentieren.

20:Uhr: Papa-Treff im Stadtteilladen Zwickmühle - Teasertext 3. Jetzt lesen Ort: Zwickauer Str. 162, 01187 Dresden

Was heute wichtig wird

Die Sommerpause ist zu Ende. Im Prozess gegen sechs Angeklagte wegen des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe wird ab heute wieder verhandelt. Der spektakuläre Coup im November 2019 machte international Schlagzeilen. Verdächtige aus einem bekannten Berliner Clan wurden verhaftet. Aus dem Schatzkammermuseum im Residenzschloss wurden 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen. Außerdem sollen die Täter Sachschäden in Höhe von mehr als einer Million Euro hinterlassen haben.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Ost-Produkte mit DDR-Staatswappen in einem Rewe-Regal in Mecklenburg-Vorpommern. © Quelle: Stefan Sauer

... die Debatte zu Konserven mit DDR-Symbolik - Nostalgischer Genuss oder Geldmacherei?

Die Bundesstiftung Aufarbeitung kritisiert traditionelle Ost-Gerichte in Dosen, die mit DDR-Symbolik verziert sind. Ein erster Konzern zieht Konsequenzen und entfernt die umstrittene Etikettierung. Leserinnen und Leser diskutieren, ob solche Produkte noch in den Supermarkt gehören. Jetzt lesen

