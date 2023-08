Dynamo Dresden startet heute in die Saison

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

der deutsche Fußball tut sich derzeit schwer. Erst kommen die Männer im Nationalteam ins Straucheln, dann stolpern die Frauen hinterher. Von Titeln und Pokalen kann nur noch geträumt werden.

Dynamo Dresden kennt das. Die acht Meistertitel in der höchsten Spielklasse und die sieben Pokalsiege liegen ewig zurück. Ein Großteil der Fans, die dem Verein heute den Rücken stärken, hat nie ein Europapokal-Spiel der SGD gesehen. Das ist schade für sie, aber nicht zu ändern.

Jetzt geht es um den Meistertitel in der 3. Liga, die an diesem Wochenende startet. Das muss der Anspruch sein, für einen Verein, der in der letzten Saison mit einem der teuersten Kader seit Jahren beim Aufstiegsversuch gescheitert ist. Die Auswirkungen reichen weit über das sportliche Desaster hinaus. Dabei geht es nicht nur um das Sprungbrett für gutbezahlte Profis, sondern auch die Folgen für die Stadt und die ganze Region.

Der SG Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion. © Quelle: Robert Michael/dpa

Dynamo Dresden ist ein Leuchtturm, der die Landeshauptstadt weit überstrahlen kann. Er kann Vorbild sein für junge Menschen, Anziehungspunkt für die Wirtschaft und Identitätsstifter für Zehntausende von Fans. Dresdens Stadtgesellschaft unterstützt das mit Millionenbeträgen etwa beim Stadionzuschuss. Breitensportler können davon nicht mal träumen. Eine höhere Spielklasse würde die Stadtkasse entlasten.

Gleichzeitig muss der Verein sich klar gegen den unbelehrbaren Teil der Fans positionieren, die mit idiotischen Ausschreitungen immer wieder dem Ansehen der Stadt und des Vereins schaden. Rassismus und Gewalt haben weder vor noch im Stadion etwas zu suchen. Auch auf diese Belastung kann die Stadt gern verzichten.

Sportlicher Erfolg kann von den Spielern erkämpft werden, die Basis dafür aber hat die Vereinsspitze mit solidem Wirtschaften zu legen. Daran darf sich auch nach den personellen Veränderungen im letzten Jahr nichts ändern.

Möge dem Verein ein Sonnenkönig weiterhin erspart bleiben. Den kann sich vielleicht der FC Bayern leisten. In Dresden hat das in den 90er Jahren schon mal ins Chaos geführt – und Dynamo den Titeln und Pokalen keinesfalls nähergebracht. Und so soll es heute losgehen gegen Bielefeld.

Zitat des Tages

Aufstieg ist das Ziel, was wir ausgerufen haben. Jetzt müssen wir uns auf den Weg konzentrieren. Markus Anfang Trainer von Dynamo Dresden, über den Saisonplan

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Elbepark-Centermanager Gordon Knabe © Quelle: Michael Lukaszewski

Neue Mieter und Ninja Parcours im Elbepark Dresden

Der Handel kämpft um Kunden, auch der Elbepark in Dresden ist kein Selbstläufer. Welche neuen Mieter es gibt, wie man versucht, die Energiekosten zu drücken und welchen Sinn man bei den Kunden positiv stimulieren will. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Die offizielle Facebook-Seite des Freistaates Sachsen: Die Sächsische Datenschutzbeauftragte will den Auftritt abschalten lassen. Dagegen klagt nun die Staatskanzlei. © Quelle: Screenshot LVZ

Die Datenschutzbeauftragte hat der sächsischen Staatskanzlei den Auftritt bei Facebook untersagt. Das will man dort nicht akzeptieren. Nun soll Klage beim Verwaltungsgericht Dresden eingereicht werden. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend, 11 Uhr bis 22 Uhr: Sommerfest im Gasthof Weißig

Sonnabend und Sonntag, jeweils 11 und 15 Uhr: Waldgeist Knurzelputz - Puppentheater in der Zschoner Mühle, Zschonergrund 201156 Dresden OT Podemus. Kartenreservierung hier

Filmnächte am Elbufer

Sonnabend, 20.15 Uhr: Kaisermania - Dresden befindet sich wieder mal im musikalischen Ausnahmezustand. Auch das vierte der fünf Konzerte von Roland Kaiser in diesem Jahr ist natürlich seit langem ausverkauft. Doch zu hören ist er auch im Umfeld der Elbwiesen und heute sogar zu sehen: das MDR-Fernsehen überträgt live.

Sonntag, 20.25 Uhr: Kaisermania - das letzte Konzert in diesem Jahr.

Wer heute wichtig wird

Helmut Heinze bei der Arbeit an der Plastik „Chor der Überlebenden“ im November 2011. © Quelle: Archiv/Ludwig Heinze

Der Neue Sächsische Kunstverein ehrt heute im Rahmen des Palais Sommers zwei bedeutende Kunstschaffende für ihr Lebenswerk mit dem Fama Award. Der in Kreischa bei Dresden lebende Bildhauer Helmut Heinze (Jahrgang 1932) und der 1939 in Coventry geborenen Bildhauer George Wagstaffe verkörperten mit ihrem künstlerischen Werk in beeindruckender Weise die Schrecken von Krieg und Zerstörung einerseits und die Sehnsucht, Hoffnung und Möglichkeit des Wiederfindens von Leben und Lebensfreude andererseits, heißt es in der Begrünung für die Preisverleihung.

Die DNN veröffentlichten im April 2022 anlässlich seines 90. Geburtstages ein Porträt Helmut Heinzes.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Geldsegen: Ein Ungar bekommt seinen Lohn versehentlich in Euro überwiesen, anstatt in Forint. © Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

... ein Ungar, der irrtümlich das 367-fache Gehalt bekam

In Ungarn hat eine Firma ihrem Mitarbeiter versehentlich den Lohn in der falschen Währung überwiesen. Der Mann bekam seine 92.549 Forint in Euro. Wird er das Geld zurück bezahlen? Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ingolf Pleil

DNN-Redakteur

