﻿Dynamo Dresden muss um Stadion-Zuschuss bangen

Dresden. Sportlich läuft es für Dynamo Dresden in der 3. Liga überhaupt nicht. Die Profimannschaft eilt von Remis zu Niederlage, an den letzten Sieg kann sich kaum noch ein Fan erinnern. Jetzt muss der Verein auch um sein wirtschaftliches Fundament bangen. Ein Zuschuss, den der Stadtrat in den Vorjahren ohne größere Debatte bewilligt hat, steht in Frage.

Der Sportausschuss des Stadtrats sollte jetzt über die Vorlage „Betriebsbeihilfe für die Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG“ entscheiden. Dahinter steckt eine Subvention der Stadt für die Stadionmiete. Das Rathaus reicht Geld an den Stadionbetreiber aus, der die Miete für den Verein um exakt diesen Betrag vermindert. Der Zuschuss ist abhängig von der Spielklasse. Nach dem Abstieg aus der 2. Liga werden 1,5 Millionen Euro pro Jahr fällig. Hätte der Verein die Klasse gehalten, wären nur 135 000 Euro pro Jahr fällig geworden.

Hat Dynamo Millionen auf der hohen Kante?

Nachdem vor zwei Jahren der Zuschuss nicht im Doppelhaushalt für 2021/2022 stand und erst nach hektischen Interventionen des Stadtrats eingeplant wurde, hat die Verwaltung dieses Jahr die Mittel eingeplant. Doch im Sportausschuss stellte sich Grünen-Stadtrat Torsten Schulze quer. Der Sportpolitiker forderte eine Vertagung und den Ar­beitsauftrag, in der nächsten Sitzung einen Vertreter des Vereins über die wirtschaftliche Situation berichten zu lassen.

„Nach meinen Informationen geht es Dynamo ausgesprochen gut, der Verein hat einen Millionenbetrag auf der hohen Kante“, so der Grüne. Andere Vereine müssten den Gürtel wesentlich enger schnallen, deshalb sollte auch Dynamo Dresden die Notwendigkeit des Zuschusses nachweisen. Zur nächsten Ausschusssitzung sei die Mitgliederversammlung des Vereins gelaufen und die Geschäftsführung habe über das vergangene Jahr berichtet und die Finanzplanung für das nächste Jahr vorgestellt.

Was tut die SGD für die Stadt?

Er sehe auch, dass das Stadion zu den Heimspielen nicht mehr so gut gefüllt sei wie noch vor einem Jahr. „Ich frage mich aber auch, ob der Verein alle Möglichkeiten ausschöpft, Zuschauer zu gewinnen.“ Dynamo dürfe den Zuschuss nicht als Ruhekissen verstehen, sondern müsse sich aktiv selbst bemühen, die Einnahmen zu erhöhen. Gerade in der Energiekrise, in der die Mittel nicht mehr so reichlich fließen wie in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs.

„Vielleicht kann der Verein ja etwas zurückgeben in die Stadtgesellschaft und auf Geld verzichten, das wir dann kleineren Vereinen zur Verfügung stellen“, so Schulze, der auf 44 Millionen Euro Baukosten für das Harbig-Stadion und 20 Millionen Euro Förderung seit 2009 verweist. „Wir sollten ruhig auch mal fragen, was der Verein eigentlich für die Stadt tut oder wie sich Dynamo Dresden zum Frauenfußball positioniert“, so Schulze.

Dynamo-Geschäftsführung muss Begründung liefern

Eine Mehrheit im Ausschuss stimmte dem Antrag des Grünen-Stadtrats zu. Zur Sitzung am 8. Dezember wird nun ein Mitglied der Dynamo-Geschäftsführung begründen müssen, warum der Verein den Zuschuss benötigt.

Jens Genschmar, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, kann die Debatte nicht nachvollziehen. „In allen Städten wird der Betrieb der Stadien subventioniert. In Dresden mit weniger als zehn Euro pro Eintrittskarte.“ Das Europäische Zentrum der Künste in Hellerau erhalte dagegen Zuschüsse von mehreren Hundert Euro pro Eintrittskarte. „Der Zuschuss für das Stadion ist geringer als der für Hellerau, obwohl in das Zentrum das ganze Jahr über so viel Besucher kommen wie zu einem Heimspiel von Dynamo oder einem Konzert im Stadion“, so Genschmar.

Es handele sich um eine sinnlose Neiddebatte, kritisierte der Fraktionsvorsitzende. Eigentlich müsste die Stadt den Zuschuss auf zwei Millionen Euro erhöhen, da sich die Energiekosten verdreifacht hätten. Genschmar verweist auf einen Brief der Betreibergesellschaft an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).