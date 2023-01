Soll Dresden seinem größten Verein Dynamo die Subventionen kürzen oder die Zahlungen an Bedingungen knüpfen? Der Sportausschuss gab jetzt eine klare Antwort.

Dresden. Der Fußballverein Dynamo Dresden kann sich über eine indirekte Subvention der Landeshauptstadt Dresden in Millionenhöhe freuen. Klares Votum im Sportausschuss: Zwölf Ausschussmitglieder stimmten dafür, dass die Stadt 2023 eine Betriebsbeihilfe in Höhe von 1,5 Millionen Euro an die Stadion Dresden Projektgesellschaft zahlt. Der Vermieter des Stadions mindert im Gegenzug die Stadionmiete für den Verein um den gleichen Betrag. 2024 wird der gleiche Betrag an die Projektgesellschaft fließen, wenn Dynamo nicht noch ein Wunder schafft und in die 2. Bundesliga aufsteigt. Die Höhe der Betriebsbeihilfe ist an die Spielklasse gebunden.