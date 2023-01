Dynamo bezwingt Zwickau im Testspiel

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

gelungener Jahresauftakt für Dynamo Dresden: Die Schwarz-Gelben haben sich gestern im traditionsreichen Duell überraschend deutlich mit 3:0 gegen den FSV Zwickau durchgesetzt. Im Testspiel der beiden Drittliga-Konkurrenten konnte vor allem Christian Conteh mit zwei Toren überzeugen.

Dynamos Torschütze Christian Conteh (l.) gewinnt das Laufduell gegen den Zwickauer Nils Butzen. © Quelle: Steffen Manig

Frühes Anlaufen und schnelle Ballgewinne waren die Mittel zum Erfolg. Zum Vergleich: Die Liga-Partie im vergangenen November zwischen den beiden Traditionsvereinen endete mit einem torlosen Unentschieden. Bleibt zu hoffen, dass sich der Positivtrend auch beim ersten Drittliga-Spiel 2023 am 15. Januar gegen Meppen fortsetzt. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir wollen alle Akteure in der Innenstadt vernetzen. Stephan Kühn Baubürgermeister in Dresden, über die Versuche, die Innenstadt zu beleben

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Erneut viele Todesfälle gemeldet: Dresden meldet auch am Dienstag wieder Todesfälle in Zusammenhang mit Corona, der Wert ist wie schon am Montag hoch. Auch die Inzidenz macht einen Sprung nach oben. Jetzt lesen

Chinas Corona-Winter ist noch lange nicht vorbei: Überfüllte Notaufnahmen, sinkende Wirtschaftszahlen: Chinas Übergang zum „Leben mit dem Virus“ bringt das Land an seine Belastungsgrenzen. Erst ab Frühjahr dürfte sich die Lage bessern. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Optimale Raumausnutzung: Max Aschenbach in seiner Wohnung in der Neustadt. Auf dem Bücherregal eine fast komplette DDR-Ausgabe von Emile Zola. „Habe ich gefunden, aber noch nicht gelesen“, sagt der Stadtrat. © Quelle: Anja Schneider

Zu Hause bei Max Aschenbach: Der Künstler und Stadtrat nutzt jeden Millimeter

In einer kleinen Wohnung in einem Hinterhaus in der Neustadt lebt und arbeitet der Kommunalpolitiker und Künstler Max Aschenbach. Gekaufte Möbel hat er nur von seinen Vormietern, der 34-Jährige arbeitet viel mit Fundsachen und gebrauchten Dingen. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Eine Einkaufskiste mit Lebensmitteln steht auf einem Küchentisch, während eine Frau Euro-Banknoten in den Händen hält. Sprunghaft gestiegene Preise belasten die Budgets der Menschen in Deutschland. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Inflationsrate sinkt im Dezember deutlich – trotzdem höchster Jahreswert seit Wiedervereinigung

Die Inflation ist im Gesamtjahr 2022 auf 7,9 Prozent gestiegen, auch wenn sie im Dezember im Vergleich zu den Vormonaten gesunken ist. Raten auf dem Niveau gab es im wiedervereinigten Deutschland noch nie. Verbraucher können sich für einen Euro immer weniger leisten. Was bringen Energiepreisbremsen und Zinserhöhungen? Jetzt lesen

Termin des Tages

18 Uhr: Pontifikalrequiem für Benedikt XVI. Bischof Heinrich Timmerevers feiert ein Requiem für den verstorbenen Papst em. Benedikt XVI. in der Dresdner Kathedrale. Für alle, die aus unterschiedlichen Gründen verhindert sind, gibt es auch die Möglichkeit zur Mitfeier per Livestream. Ort: Kathedrale Ss. Trinitatis (Hofkirche); Schloßstraße 24, 01067 Dresden

Wer heute wichtig wird

Till Lindemann, Frontsänger von Rammstein. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Musiker Till Lindemann wird heute 60. Er kam am 4. Januar 1963 in Leipzig zur Welt. Ab Mai tourt der Sänger mit seiner Band Rammstein wieder durch die Stadien Europas. Alle Konzerte in Deutschland (München im Juni; Berlin im Juli) sind bereits komplett ausverkauft.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Ex-Präsident Donald Trump © Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

... die Gier nach Profit und eine vermeintlich „gefälschte Wahl“

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wollte sich offenbar die Markenrechte an der Formulierung „gefälschte Wahl“ sichern, um Profit daraus zu schlagen. Das sollen Dokumente zeigen, die der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol veröffentlicht hat. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play