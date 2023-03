Dynamo bezwingt Aue im Derby

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Derbysieg: Dynamo Dresden konnte sich am Sonnabend gegen Aue durchsetzen. Ein Tor - ein Elfmeter, sicher verwandelt von Ahmet Arslan - sichert den Schwarzgelben drei Punkte. Dynamo klettert damit weiter die Tabelle hinauf, liegt zwischenzeitlich auf Platz fünf.

Robin Becker bejubelt den Sieg. © Quelle: IMAGO/Eibner

Zum rettenden Relegationsplatz fehlen den Dresdner nun nur noch zwei Punkte. Die richtige Richtung, die Dynamo eingeschlagen hat. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es war ein richtiges Derby, Emotionen gehören dazu, das ist vollkommen klar. Markus Anfang Dynamo Dresdens Trainer, nach dem Derby gegen Aue

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Demokratie kostet: Der Stadtrat tagt im Rathaus. © Quelle: Anja Schneider

Das fließt aus der Stadtkasse in Dresden an den Stadtrat

Demokratie ist zeitaufwendig – und teuer: Die Stadtratsfraktionen erhalten aus der Stadtkasse Geld für ihre Arbeit. Die Summen fallen überraschend hoch aus. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Er feiert sich selbst wie eh und je: Donald Trump. © Quelle: IMAGO/MediaPunch

„Ich kann sehr einfach den dritten Weltkrieg verhindern“: Trump nimmt die Nato unter Feuer

Beim CPAC-Treffen rechter Republikaner fabuliert der Ex-Präsident über einen Angriff auf das Brüsseler Hauptquartier und fordert eine Kürzung der Ukraine-Hilfen. Den Krieg will er dank seiner angeblich guten Kontakte zum russischen Machthaber Wladimir Putin in einem Tag beenden. Und auch sonst ist die Rede des innerparteilichen Favoriten im Rennen um das Weiße Haus wild. Jetzt lesen

Termine des Tages

17 Uhr: Der Stadtbezirksbeirat Prohlis trifft sich zu seiner nächsten Sitzung und berät dabei auch über den Ausbau der Gostritzer Straße, bei dem ein Radweg mitgedacht werden soll.

17.30 Uhr: Im Stadtbezirksbeirat Neustadt wird unter anderem das „Pilotprojekt Kinder- und Jugendbeteiligung“ vorgestellt.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

König Charles III. von Großbritannien © Quelle: Chris Jackson/Pool Getty/dpa

... warum sich die Briten auf mehr Bier freuen können

„Im ganzen Land können die Menschen am Abend ein oder zwei Pint mehr genießen“, verspricht die britische Innenministerin Suella Braverman. Vom 5. bis 7. Mai sollen Pubs und Bars in England und Wales bis 1 Uhr morgens öffnen dürfen, statt wie üblich bis 23 Uhr. Die Krönung von König Charles III. findet am 06. Mai statt. Jetzt lesen

