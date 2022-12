Ab 22 Uhr fahren die meisten Fahrzeuge der DVB im 30-Minuten-Takt durch die Silvesternacht. Auch Fähren und Bergbahnen sind unterwegs. Am Neujahrstag gilt der Feiertagsplan. Der VVO kündigt mehrere Zusatz-Züge an.

So fahren Bus und Bahn an Silvester in Dresden

Dresden. Weil die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in der Silvesternacht viele Passagiere erwarten, setzen sie mehr Straßenbahnen und Busse ein – zwei Fähren und die Bergbahnen fahren auch am 31. Dezember. Zum Feuerwerk gibt es dann eine kleine Pause für Bus und Bahn.

Straßenbahnen bis in den Morgen

Am letzten Tag des Jahres fahren alle Straßenbahnlinien bis 22 Uhr nach dem Sonnabendfahrplan. Die Linien 3 (bzw. EV 3) sowie 4, 7, 9 und 11 kommen tagsüber alle 15 Minuten. Ab 22 Uhr fahren alle Linien bis auf die 9 dann im 30-Minuten-Takt weiter.

Nur die 60er-Busse verkehren länger als 22 Uhr

Bei den Bussen ist es ähnlich, bis 22 Uhr nach Sonnabendfahrplan und danach alle 30 Minuten. Das betrifft sowohl die 60er-Linien, als auch die Busse 70, 77, 80, 81, 84, 86, 89 und 92. In der Silvesternacht entfallen aber die „alita“-Anruflinientaxis. Für alle Buslinien außer den Sechzigern endet der Einsatz planmäßig am späten Abend.

Fähren und Bergbahnen auch am 31. Dezember

Die beiden Elbfähren Niederpoyritz und Johannstadt verkehren nach Winterfahrplan von 9.30 bis 18.30 Uhr. In Pillnitz holt die Autofähre von 8 bis 21.30 Uhr über, danach ist bis Mitternacht noch die Personenfähre im Einsatz. In Loschwitz verkehren die Bergbahnen planmäßig in der Silvesternacht. Die letzte Fahrt der Standseilbahn geht 21.23 Uhr, die Schwebebahn fährt bis 20 Uhr.

Kleine Pause um den Jahreswechsel

Aus Sicherheitsgründen gibt es wegen des Feuerwerks ab 23.45 Uhr eine Betriebspause von einer guten halben Stunde. In dieser Zeit rund um den Jahreswechsel warten die Busse und Bahnen an den Endpunkten oder bleiben an ausgewählten Stationen in der Stadt stehen. Nach 0.15 Uhr nehmen Bus und Bahn ihre Fahrten wieder auf, um die Besucher der Innenstadt und die Zuschauer des Feuerwerks nach Hause zu bringen. Am Neujahrstag gilt der normale Sonn- und Feiertagsfahrplan.

„Defekter Automat ist kein Freibrief“

Die DVB empfehlen, sich bereits vor der Fahrt um einen Fahrschein zu kümmern. Zwar seien die Automaten an den Haltestellen auch an diesen Tagen im Betrieb, nur sei eine Störung dennoch nie auszuschließen. "Ein defekter Automat ist kein Freibrief für das Mitfahren ohne Fahrschein", teilt DVB-Sprecher Falk Lösch mit. Besonders komfortabel sei die Nutzung von "FAIRTIQ" und des "HandyTickets" in der "DVB mobil"-App, um sich sein Ticket digital zu ziehen.

Internet: dvb.de

VVO setzt mehr Züge in der Region ein

Im Verkehrsbund Oberelbe (VVO) sind in der Silvesternacht mehr Züge unterwegs. Nach Meißen verlässt die letzte S-Bahn den Hauptbahnhof um 1.05 Uhr, in Richtung Pirna um 1 und 2.32 Uhr. Nach Tharandt und Freital kommen Passagiere ebenfalls nach Mitternacht. Eine zusätzliche S 3 fährt 1.34 Uhr vom Hauptbahnhof. Nach Kamenz verlassen die Züge Dresden um 1.35 sowie 2.25 Uhr. Mit diesen Fahrten kommen Besucher aus Großröhrsdorf, Radeberg oder Pulsnitz ebenso wieder nach Hause.

Außerdem rollt ein weiterer RB 33 um 1.41 Uhr aus dem Neustädter Bahnhof nach Ottendorf-Okrilla und Königsbrück. Die Nachtbusse des VVO steuern 1.15 und 2.45 Uhr die umliegenden Regionen an.

Internet:vvo-online.de