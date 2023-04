DVB testen Ledersitze

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

da werden Erinnerungen wach: Hochsommer im Ikarus-Bus, kurze Hosen und Ledersitze, die – je nachdem wie lang die Fahrt dauerte – einprägsame Spuren auf den Oberschenkelunterseiten hinterließen und von denen man sich schlecht lösen konnte. Auch ein Ausflug mit dem Trabi zum Badesee sorgte für dieses Phänomen. Und dennoch wollen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) den Ledersitzen eine neue Chance geben.

In einem Bus testen die Dresdner Verkehrsbetriebe derzeit Ledersitze. © Quelle: DVB AG

Der hintere Teil eines Busses ist damit ausgestattet und rollt nun zu Testzwecken durch die Stadt. In der Anschaffung sind die Sitze zwar teurer, dafür halten sie aber länger und können schneller gereinigt werden. Aber keine Angst: Ohne Zustimmung der Dresdner werden die DVB ihren Fuhrpark nicht umrüsten. Alle Fahrgäste sind herzlich eingeladen, ihre Meinung über die Ledersitze mit den Verkehrsbetrieben zu teilen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ich bin kein Vorzeigemuslim, aber ich brauche die Religion, um mich zurückziehen zu können. Kassem Taher Saleh Grünen-Bundestagsabgeordneter aus Dresden, über das Fasten im Ramadan

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

In der Postbankfiliale am Dresdner Antonsplatz gegenüber der Altmarkt-Galerie bilden sich seit Tagen Knäuel vor den Automaten. Viele Kunden sind verärgert über die Probleme bei der IT-Umstellung © Quelle: bast

Pannen bei IT-Umstellung: Auch Kunden der Postbank in Dresden sind wütend

Auch in Dresden sind Postbank-Kunden sauer. Die seit Wochen dauernde IT-Umstellung läuft bei Weitem nicht so reibungslos, wie es die Konzernspitze verbreitet. Im Gegenteil. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Eine Pflegefachkraft hilft in der ambulanten Pflege einer Frau beim Umsetzen. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Pflegereform kommt: Für wen es teurer wird – und für wen günstiger

Nach einigen Auseinandersetzungen in der Ampelkoalition hat das Bundeskabinett am Mittwoch die Pflegereform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach beschlossen. Sie sieht zahlreiche Änderungen vor - für die Beitragszahlenden und die Pflegebedürftigen. Die wichtigsten Neuregelungen im Detail. Jetzt lesen

Termine des Tages

10.30 Uhr: Schülerwettbewerb - Sachsens Kultusminister Christian Piwarz eröffnet in den Technischen Sammlungen Dresden den Schülerwettbewerb „Junior.ING“.

11 Uhr: Studie zu häuslicher Gewalt - Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Meier stellt die Ergebnisse der ersten sachsenweiten „Dunkelfeldstudie zur Viktimisierung von Frauen durch häusliche Gewalt, Stalking und sexualisierte Gewalt“ (VisSa-Studie) vor.

Was heute wichtig wird

Der Gedenkstein in der Dresdner Neustadt. Auch heute gedenken wieder Dresdner am Jorge-Gomondai-Platz des ermordeten Mosambikaners und anderer Rassismus-Opfer. © Quelle: Tanja Tröger

Vor 32 Jahren wurde der aus Mosambik stammende Jorge João Gomondai in einer Straßenbahn in Dresden von Neonazis angegriffen und erlag wenige Tage später seinen schweren Verletzungen. Jorge João Gomondai war das erste Opfer rechter und rassistischer Gewalt in Sachsen nach 1990. Das Gedenken an Jorge João Gomondai wird von zivilgesellschaftlichen Initiativen seit vielen Jahren aufrechterhalten. Am Albertplatz in der Neustadt erinnert ein Gedenkstein mit eindeutiger Inschrift an den getöteten ehemaligen mosambikanischen Vertragsarbeiter: „Jorge Joao Gomondai: 27.12.1962, Mosambik – 6.4.1991, Dresden: Er wurde Opfer rassistischer Gewalt“.

Der institutionsübergreifende Vorbereitungskreis „Gedenken. Erinnern. Mahnen“ organisiert das alljährliche öffentliche Gedenken in Erinnerung an Jorge João Gomondai. In diesem Jahr findet die Gedenkfeier am heutigen 6. April, 17 Uhr am Gedenkstein auf dem Jorge-Gomondai-Platz statt. Neben Blumenniederlegungen wird es auch Redebeiträge geben. Die Gedenkfeier bildet den Abschluss der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ in Dresden. Diese Aktionswochen sind landesweite Wochen zur Solidarisierung mit den Opfern und Gegnern von Rassismus mit dem Ziel ein Bewusstsein für die Problematik von Rassismus zu schaffen und sich gemeinsam eine diskriminierungsfreie Gesellschaft einzusetzen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Er will wieder Präsident werden: Donald Trump, hier beim Wahlkampfauftritt am 25. März in Waco. © Quelle: IMAGO/USA TODAY Network

... die Frage: Könnte Trump auch im Gefängnis Präsident werden?

Gegen Ex-US-Präsident Donald Trump wurde Anklage erhoben. Aber was wäre bei einer Verurteilung mit seiner Präsidentschaftskandidatur? Und könnte Trump im Falle eines Wahlsiegs auch aus dem Gefängnis heraus regieren? Die US-Verfassung liefert ein paar überraschende Antworten. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chrfredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play