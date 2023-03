﻿Nahverkehr in Dresden diese Woche wieder im Streik

Noch läuft der Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben in Dresden, da wird die nächste Runde schon eingeläutet. Kommende Woche gibt es weitere Aktionen von Verdi.

Nächste Aktionsrunde im Tarifkonflikt: Verdi ruft am Mittwoch im Nahverkehr in Dresden erneut zu Warnstreiks auf. An den bereits angekündigten Streiks der Kita-Mitarbeiter beteiligt sich auch die GEW. Im Städtischen Klinikum drohen Einschränkungen bei Operationen.

