Die DVB werden heute bestreikt – alle wichtigen Infos

Dresden. Mitarbeiter und Auszubildende der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) sind am Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die DNN fassen dich wichtigsten Infos für sie zusammen:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was fährt am Freitag in Dresden?

Verdi hat angekündigt, die DVB möglichst komplett lahmlegen zu wollen. Das Unternehmen teilte mit, dass keine Busse und Bahnen fahren werden. Auch das Kundenzentrum sowie die Servicepunkte werden geschlossen bleiben. Ein Teil der DVB-Buslinien wird allerdings durch andere Unternehmen gefahren – deshalb können vereinzelt durchaus Busse unterwegs sein. Genaue Voraussagen dazu sind aber nicht möglich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht betroffen sind alle anderen Verkehrsunternehmen in der Stadt, da deren Mitarbeiter nicht im öffentlichen Dienst angestellt sind. Nahverkehrszüge der Bahn und anderer privater Anbieter (S-Bahnen und Regionalzüge) sowie regionale Busunternehmen fahren. Auch VVO-Busse, die Ziele in der Stadt ansteuern, fahren wie gewohnt.

Lesen Sie auch

Wie lange wird in Dresden gestreikt?

Der Streik ist ganztägig angelegt, dauert also bis Mitternacht am Freitag.

Wann fahren die DVB wieder normal?

Laut Verdi könnte es auch am Samstag noch zu Änderungen im Fahrplan kommen, da bei Streikende nicht alle Bahnen und Busse da stehen, wo sie stehen sollten. Im Laufe des Samstagvormittags sollte sich der Fahrplan normalisieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was kommt nach dem Streik?

Für die DVB war es das erstmal, doch Verdi hat schon weitere Streiks in anderen Sektoren geplant. Am Dienstag sollen die Beschäftigten im Jobcenter Pirna, in der Stadtverwaltung Dresden, der Ostsächsischen Sparkasse sowie der Sparkasse Meißen und die Zivilbeschäftigten der Bundeswehr in einen 48-stündigen Ausstand gehen – also bis Donnerstag. Am Mittwoch kommen die Mitarbeiter der städtischen Kitas und des Städtischen Klinikums hinzu.