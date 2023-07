Kein Twitter, kein Kundenzentrum: DVB-Service pausiert am Mittwoch

Dresden. Aufgrund von technischen Wartungsarbeiten sind einige Angebote der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Mittwoch nicht erreichbar. Sowohl das Kundenzentrum am Postplatz als auch der Servicepunkt am Hauptbahnhof bleiben geschlossen.

Fahrgäste, die dort eine persönliche Beratung wünschen, werden gebeten, ihren Besuch auf einen anderen Tag zu verschieben. Betroffen sind außerdem die telefonische Servicehotline sowie alle Social-Media-Kanäle der DVB.

App und Webseite bleiben erreichbar

Weiterhin uneingeschränkt möglich ist die Fahrgastinformation über elektronische Abfahrtstafeln an den Haltestellen. Die Fahrplanauskunft über die DVB-App sowie die Webseite der Verkehrsbetriebe bleibt ebenfalls verfügbar. Über die Internetseite können Nutzer Angelegenheiten wie Abo-Anträge oder die Änderung ihrer persönlichen Daten weiterhin selbstständig regeln.

Grund für die eintägige Unterbrechung ist laut DVB eine notwendige Systemumstellung an einigen Standorten sowie eine Verbesserung der hausinternen Internetversorgung. Ab Donnerstag sollen dann alle Services wie gewohnt weiterlaufen. Für Kundenzentrum und Servicepunkte gelten dann wieder die üblichen Öffnungszeiten.

