﻿Weil es das Gesetz so will: DVB müssen 2000 Haltestellenschilder in Dresden austauschen

Dresden. Viele, viele Jahre signalisierte in Dresden ein grünes H auf gelbem Untergrund den Halt für Bus und Bahn, bildeten die Haltestellenschilder und Fahrzeuge der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) farblich eine Einheit. Doch das wird sich nun ändern. Bis Ende 2024 müssen die Verkehrsbetriebe die meisten Schilder umrüsten lassen – weil es das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) so fordert.

Bereits vor einigen Jahren hatte die Landesbehörde die Straßenverkehrsordnung geändert. Darin ist seither auch geregelt, dass das Haltestellen-H auf einem weißen Hintergrund abgebildet ist, damit es die Au­to- oder Radfahrer besser erkennen können. Die bisher gebräuchlichen Schilder sind damit nicht mehr zulässig. Zwar hatten die Verkehrsbetriebe zunächst noch versucht, bei den Mitarbeitern im Straßen- und Tiefbauamt im Rathaus den nun nötigen großen Schildertausch abzuwenden – jedoch ohne Erfolg, wie DVB-Sprecher Christian Schmidt erklärt. Das Amt hatte auf die Umsetzung der Vorschrift bestanden.

Schildertausch kostet rund 300 000 Euro

Mehrere Dutzend Schilder haben die Verkehrsbetriebe bereits austauschen lassen, insgesamt müssen etwa 2000 Haltestellenschilder in und um Dresden umgerüstet werden. Dabei wird an den Stelen nur der Kopf ausgewechselt, der untere Teil bleibt unangetastet. Die Schilder sind bereits alle bestellt, werden aber nach und nach geliefert. In den nächsten eineinhalb Jahren werden die Stelen so sukzessive erneuert.

Abgesehen vom Aufwand ist die Aktion auch nicht ganz billig. Rund 300 000 Euro wird der Austausch der Schilder unterm Strich kosten. Die Mittel nehmen die DVB aus ihrem Budget für den laufenden Unterhalt.

