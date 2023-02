﻿Künftig durchgängig bis Kaditz: Die DVB verlängern die Straßenbahnlinie 13

Dresden. Bis nach Kaditz rollen die Straßenbahnen der Linie 13 bisher nur zu später Stunde oder am Wochenende – doch das wird sich schon bald ändern. Die Linie soll noch dieses Jahr dauerhaft über Mickten hinaus verlängert werden. Damit wollen Stadt und die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) einerseits den Takt für den in den vergangenen Jahren gewachsenen Stadtteil verbessern und andererseits für eine direkte Verbindung zwischen Elbepark und Pieschen und Neustadt sorgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Linie 13 verbindet den Dresdner Südosten mit der Neustadt und dem Nordwesten, ähnlich wie die Linie 9, die jedoch durch die Dresdner Innenstadt fährt und über Mickten hinaus bis nach Kaditz rollt. Bisher verstärkt die Linie 13 den letztgenannten Abschnitt nur an den Wochenenden oder unter der Woche ab dem späten Abend, wenn die Bahnen der Linie 9 nicht mehr verkehren. Ab dem 21. August, also nach dem Ende der Sommerferien, werden die Trams der Linie 13 dann durchweg nach Kaditz fahren.

Bessere Erschließung der neuen Wohnstandorte

„In den vergangenen Jahren sind in Mickten viele neue Wohnungen entstanden. Für die Menschen dort verbessern wir damit weiter unser Angebot“, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Zugleich verweist er auf die umsteigefreie Verbindung von den neuen Wohngebieten sowie vom Elbepark in Richtung Pieschen und Neustadt, die sich durch die Linie 13 ergeben. „Wir erwarten durch die Verlängerung der Linie 13 täglich mehr als 1300 zusätzliche Fahrgäste“, so der Unternehmenssprecher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Finanziert wird das Angebot indes über einen Sonderzuschuss im Doppelhaushalt der Stadt. Bereits vor drei Jahren hatten die Verkehrsbetriebe in einem Strategiepapier die Verlängerung der Linie als wünschenswert herausgestellt – was bisher aber an der Finanzierung scheiterte. Unter der Federführung der SPD-Stadtratsfraktion war schließlich bei den Verhandlungen für den Haushalt für 2023 und 2024 das nötige Geld für das zusätzliche Angebot mit in Etat gehievt worden.

630 000 Euro zusätzlich aus dem Stadthaushalt

„Für diese Verbesserung hat sich die SPD schon lange eingesetzt“, erklärt Stefan Engel, der verkehrspo­litische Sprecher der Stadtratsfraktion der Sozialdemokraten. Auch er hebt die daraus resultierenden neuen attraktiven Direktverbindungen von Mickten und dem Elbepark in die Neustadt und nach Pieschen hervor und benennt einen weiteren wichtigen Aspekt. Denn durch die Verlängerung der Linie 13 werde auch der P+R-Platz in Kaditz „deutlich besser angebunden“.

Der Stadtrat hat unterm Strich für dieses und das nächste Jahr 630 000 Euro für die Angebotserweiterung in den Haushalt eingestellt. Mit dem Geld soll außerdem ein neuer Mobipunkt an der Haltestelle Brockwitzer Straße entstehen, die einen großen Teil der neuen Wohngebiete abdeckt. Auf Dauer werden die jähr­lichen Kosten für die Verlängerung der Linie 13 nach Kaditz auf etwa ei­ne Viertelmillion Euro beziffert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verbesserung auch auf der Linie 64

Ganz nebenbei bringt die Linienverlängerung auch für die Anwohner im äußersten Kaditzer Zipfel eine kleine Verbesserung mit sich. Denn wenn ab Ende August in der Gleisschleife am Riegelplatz neben den Straßenbahnen der Linie 9 auch die der 13 stehen, wird es dort eng. Busse der Linie 64, die bisher nur bis dahin und nicht zu der eigentlichen Endhaltestelle Am Vorwerksfeld an der Grenze zu Radebeul gefahren sind, haben dann dort keinen Platz mehr – weshalb sämtliche Busse der Linie 64 künftig bis zu ihrer regulären Endhaltestelle fahren, erklärt DVB-Sprecher Falk Lösch.