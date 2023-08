Vor zwei Monaten hatten die DVB die letzten Tatras in Rente geschickt. Schon in Kürze werden sie nun auch vom Betriebshof Trachenberge verschwinden.

Dresden. Erst vor zwei Monaten hatten die bis dahin letzten noch verbliebenen Tatra-Straßenbahnen mit allerlei Brimborium auf den Dresdner Gleisen ihre letzten Runden gedreht, nun stehen die Zeichen endgültig auf Abschied. Von den zehn verbliebenen Wagen rollten drei direkt hinüber ins Straßenbahnmuseum – für die anderen suchten die DVB seither neue Besitzer. Das Interesse an ihnen ist groß. Schon in Kürze werden deshalb wohl auch die übrigen sieben Tatras das Depot in Trachenberge für immer verlassen.