﻿Der Ledersitz ist wieder da: DVB testen in Dresden Alternative zu Stoffbezügen

In einem Bus haben die Dresdner Verkehrsbetriebe nun Ledersitze montiert. Für den Testlauf haben die Verantwortlichen bewusst die warmen Sommermonate gewählt.

Dresden. Allen voran schon etwas ältere Fahrgäste dürften sich noch an die Ledersitze in den Ikarus-Bussen erinnern – jetzt steht die robuste Bezugsart in den Dresdner „Öffis“ vor einer möglichen Renaissance. Die Verantwortlichen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) testen derzeit in einem Bus der Flotte neue Ledersitze und wollen so erfahren, wie die bei den Fahrgästen ankommen.