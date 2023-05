﻿Der Herr der Schienen: Dieser Dresdner kennt jeden Meter Straßenbahngleis

Dresden. Säuberlich aufgereiht stehen die wie von einer Wurst abgeschnittenen Schienenscheiben auf dem halbhohen Regal. Schiene ist nicht gleich Schiene, wie die Sammlung zeigt, die Roland Ende in fast vier Jahrzehnten in seinem Büro zusammengetragen hat. Fast alle waren oder sind irgendwo im Gleisnetz der Dresdner Straßenbahn verbaut – und jede davon hat Roland Ende irgendwann schon mal angefasst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Roland Ende leitet bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) die Ab­teilung, die sich um die Instandhaltung der Straßenbahngleise kümmert. Die 75 Mitarbeiter und er sorgen täglich dafür, dass auf den Schienen alles glatt läuft. Dazu müssen diese nicht nur regelmäßig geschliffen werden. Fast 300 Kilometer Netz haben die Fachleute im Auge, checken Weichen und Gleise, nehmen kleinere Reparaturen vor oder wechseln – oft auch gemeinsam mit Spezialfirmen – gleich ganze Schienenstränge und Gleiskreuzungen aus.

„Richtig mit im Dreck gewühlt“

Ende der 1970er Jahre, direkt nach seinem Militärdienst, hat Roland Ende als einfacher Gleisbauer bei den Verkehrsbetrieben angefangen. „Da habe ich richtig mit im Dreck gewühlt“, sagt der 1958 geborene Dresdner. Für Schienen und all das, was darauf fährt, hat er sich schon immer begeistert. Als Kind sah er aus der elterlichen Wohnung die Züge vorbeirattern. Oma und Opa lebten in Malter: „Dahin sind wir mit der Schmalspurbahn gefahren.“ Ei­ne prägende Erfahrung. Bis heute ist Roland Ende Mitglied im Verein Traditionsbahn Radebeul.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In seinem Büro am Hohenthalplatz in der Friedrichstadt hat Roland Ende verschiedene Schienenprofile gesammelt. © Quelle: Anja Schneider

Schnell war für Roland Ende klar, dass er in dieser Richtung studieren möchte. Doch der Verantwortliche bei den Verkehrsbetrieben hatte abgewunken. „Da hieß es damals: Wir brauchen keine Ingenieure.“ Also verließ Roland Ende für einige Jahre Dresden und kehrte Mit­te der 1980er Jahre als Eisenbahn­ingenieur zurück. Zunächst war er bei den Verkehrsbetrieben Bauleiter, bevor er schließlich zur Gleisinstandhaltung kam – und nach dem Mauerfall dort dann auch die Leitung übernahm.

Verschlissenes Netz zu DDR-Zeiten

Wie überall wurde zu DDR-Zeiten auch bei der Dresdner Straßenbahn auf Verschleiß gefahren. Noch in den 1980er Jahren galten im Netz gut 60 Kilometer als Langsamfahrstellen. Entsprechend groß war die Herausforderung nach dem Mauerfall. Binnen weniger Jahre wurden ganze Abschnitte saniert. „Da wurde richtig geklotzt“, sagt Roland Ende. Seine Mitarbeiter und er hatten damals richtig zu tun. Zumal auch bei den DVB wie in vielen Betrieben nach der Wende das Personal zuvor stark reduziert worden war.

Lesen Sie auch

Die Pilotlinie 2 war eines der großen Projekte. In nur zwei Jahren waren die Gleise zwischen Moränenende und Bodenbacher Straße komplett erneuert worden. Und auch der Bau der neuen Trasse zwischen der früheren Endhaltestelle Plauen hinauf zur Cämmerswalder Straße ist Roland Ende gut in Erinnerung geblieben: „Wir sind beim ersten Mal dort mit Macheten durch, um uns auf der späteren Trasse den Weg freizumachen.“ Die Kurve am Berg direkt neben dem Südpark ist heute übrigens Roland Endes Lieblingsstelle im hiesigen Straßenbahnnetz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Reparieren, weil Straßenbauprojekte nicht starten

Inzwischen sind die Gleise weitgehend auf Vordermann gebracht. Aktuell gibt es nur knapp zehn Kilometer, auf denen die Straßenbahnfahrer nur sehr langsam fahren dürfen. Nicht immer kann überall alles sofort saniert werden. „Die Stadt verträgt ja auch nur eine gewisse Anzahl von Baustellen, auch wenn der Bedarf größer ist“, erklärt Roland Ende. Oft bleibt den Verkehrsbetrieben auch gar nichts anderes übrig, als nur zu reparieren, weil es bei geplanten Straßenbauprojekten nicht vorwärts geht. Bestes Beispiel: die Königsbrücker Straße. Ohne ständige Reparaturen würde hier wohl keine Bahn mehr fahren.

Als nächstes großes Projekt steht in den Sommermonaten der Gleiswechsel auf dem Straß­burger Platz und in Teilen der Lennéstraße an. Dort besteht schon länger Handlungsbedarf. „Die Bahnen schleichen über die Kreuzung, während die Autos schon wieder grün haben“, beschreibt Roland Ende die Lage. Die Schäden an den Bahngleisen in diesem Bereich erkennt ein Fachmann wie er mit bloßem Auge. An den Klemmen, mit denen die Schienen am Unterbau befestigt sind, hat Wasser den Stahl rosten lassen – was an kleinen Verfärbungen gut zu sehen ist. Überhaupt ist er stets mit offenen Augen und Ohren in Dresden, aber auch in anderen Straßenbahn-Städten unterwegs: „Meine Frau guckt in die Schaufenster und ich aufs Gleis.“

Falsche Spurweite verbaut

An den Straßburger Platz hat Roland Ende ohnehin eine ganz besondere Erinnerung. 1998 hatten die Verkehrsbetriebe hier die Haltestellen erneuert. „Da war alles aufgewühlt“, berichtet der Schienenfachmann. Als er sich eines Abends einen Überblick über die Arbeiten verschaffen wollte, rutschte plötzlich der Rand an einer Grube ab – und Roland Ende lag im Loch. Eine Leiter, um wieder herauszuklettern – Fehlanzeige. „Ich habe laut gerufen, aber da war weit und breit keiner.“ Also musste er sich mit den bloßen Händen herauswühlen. „Ich sah aus wie ein Buddelflink.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Kuriose Szenen wie diese hat Roland Ende in knapp 40 Jahren einige erlebt – so auch Anfang der 1990er Jahren in Zschertnitz. Auch hier ließen die DVB damals die Gleise reparieren, wobei die Mitarbeiter der Baufirma aus Berlin mit einer Dresdner Besonderheit offenbar nicht vertraut waren. Denn die Spurweite der Dresdner Straßenbahn ist um 15 Millimeter breiter als die Normalspur der Eisenbahn. „Sie hatten die Gleise dort tatsächlich in Normalspur verlegt“, erinnert sich Roland Ende, der – anders als damals – heute darüber nur noch lachen kann.

Schneepflug auf Schienen

Alles andere als zum Lachen waren die Herausforderungen bei den beiden großen Hochwassern 2002 und 2013. Noch während der Flut waren er und seine Mitarbeiter Tag und Nacht im Einsatz, um dort, wo möglich, Schäden zu reparieren, damit wenigstens noch ein Rumpfnetz betrieben werden konnte. Das ganze Ausmaß zeigte sich erst in den Tagen darauf. Die unterspülten Trassen auf der St. Petersburger und der Freiberger Straße sind Roland Ende bis heute in Erinnerung geblieben.

Doch nicht nur extreme Wetterereignisse beschäftigten die Mitar­beiter von der Instandhaltung. Auch die Winterdienst-Flotte der DVB gehört zur Abteilung von Roland Ende. Schließlich müssen die Gleise auch bei Schneefall oder Glatteis befahrbar bleiben. Vor jeder Wintersaison lässt der Chef deshalb genaustens prüfen, ob genug Streusand vorhanden ist und die Fahrzeuge einsatzbereit sind. Neben den Autos gibt es sogar einen Schneepflug auf Schienen, mit dem die weiße Pracht beiseite geschoben werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um die Einsatzbereitschaft dieses Jahr wird sich Roland Ende aber nicht mehr kümmern müssen. Ende des Monats wird der Herr der Dresdner Straßenbahnschienen in Rente gehen. Endlich mehr Zeit für Hobbys und seine Arbeit beim Traditionsverein in Radebeul, wo er vor allem bei der Instandhaltung der Fahrzeuge hilft. Auf „seine“ Dresdner Straßenbahngleise wird er aber weiterhin ein Auge oder Ohr haben. „Wenn ich einen Schaden bemerke, werde ich den Kollegen natürlich sofort Bescheid geben.“

DNN