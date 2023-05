﻿Schluss nach fast 60 Jahren: Dresden schickt die letzten Tatra-Bahnen endgültig in Rente

Dresden. Seit 56 Jahren rattern, ächzen und quietschen die Tatra-Straßenbahnen durch Dresden – jetzt rollen die letzten noch verbliebenen zehn Fahrzeuge endgültig aufs Abstellgleis. Künftig werden die einst aus Prag nach Dresden gelieferten Bahnen nicht mehr im Linienbetrieb zum Einsatz kommen. Bevor die Tatras in Rente gehen, haben sie am Sonnabend aber noch einmal ihren ganz großen Auftritt in Dresden.

Im September 1967 kam der erste Tatra-Wagen mit der Fahrzeugnummer 2000 nach Dresden. Der steht heute – aufwendig hergerichtet – im Straßenbahnmuseum und kommt noch zu Sonderfahrten zum Einsatz. Künftig wird dort in der Halle in Trachenberge auch ein Zug mit drei jetzt ausgemusterten Wagen stehen, der ebenfalls für Sonderfahrten betriebsbereit gehalten wird. Die beiden DVB-Vorstände Lars Seiffert und Andreas Hemmersbach überließen dazu am Mittwoch mit einem symbolischen Akt die Schlüssel den Mitgliedern des Museumsvereins.

Über 800 Fahrzeuge nach Dresden geliefert

Zwischen 1967 und 1984 hatten die im Prager Stadtteil Smíchov angesiedelten ČKD Tatra-Werke insgesamt 572 Trieb- und 249 Beiwagen an die Elbe geliefert. Die Verkehrsbetriebe waren in den 1960er Jahren mit ihrem aus Vorkriegszeiten stammenden Wagenpark längst an Grenzen geraten und damals die erste Stadt in der DDR, die diesen Straßenbahnwagentyp einführten.

DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach (v. l.), Sven Wierick vom Museumsverein, Dvb-Vorstand Lars Seiffert Vorstand und DVB-Schienenfahrzeugchef Holger Seifert bei der Übergabe des gelben Tatrazugs. © Quelle: Michael Lukaszewski

Der Start verlief keineswegs reibungslos. Ersatzteile aus Prag wurden nur sehr unregelmäßig geliefert, weshalb sogar hiesige Betriebe aufgefordert waren, in die Bresche zu springen. Und: Die neuen Fahrzeuge verbrauchten deutlich mehr Strom als beispielsweise der Hecht. Das zog wiederum viel Aufwand für den Ausbau der Bahnstromversorgung nach sich, eine Herausforderung in der DDR-Mangelwirtschaft.

Dresdner Tatras fahren heute in Rumänien – und in Pjöngjang

Auch bei den Straßenbahnfahrern blieben zuweilen ungute Erinnerungen. Die Tatra war die erste Bahn, die Vorstand Lars Seiffert bei den Verkehrsbetrieben steuerte. „Einen zweiten Winter“, so habe er damals gesagt, „wird es mit den Tatras und mir bei den Verkehrsbetrieben nicht geben.“ Tatsächlich brachten die neuen Bahnen aber auch entscheidende Verbesserungen mit sich: Sie boten mehr Platz und Komfort für die Fahrgäste und letztlich auch fürs Fahrpersonal und waren obendrein deutlich schneller.

Letzte Fahrt der Tatras Die letzten verbliebenen Tatra-Wagen wurden am Mittwoch dem Straßenbahnmuseum übergeben. © Quelle: Michael Lukaszewski

1988 begannen die Verkehrsbetriebe damit, die in Rot gelieferten Bahnen gelb zu lackieren. Nach dem Mauerfall wurden in der ersten Hälfte der 1990er Jahre schließlich weit mehr als 200 der Tatra-Bahnen grundlegend modernisiert. Mindestens genauso viele landeten damals aber auch bereits in der Schrottpresse. Mehr als 100 Tatras konnten seither außerdem verkauft werden.

Wo die Dresdner Tatras noch zum Einsatz kamen Mehr als 100 Tatrawagen hatten die Dresdner Verkehrsbetriebe zwischen 1996 und 2010 verkauft – in einem Fall gar bis nach Pjöngjang. Hier fuhren oder fahren heute noch Tatras aus Dresden: Rostov am Don (Russland), zehn Wagen Pjöngjang (Nordkorea), zwölf Wagen Galati (Rumänien), zwölf Wagen Botosani (Rumänien), 24 Wagen Vladikavkaz (Russland), 16 Wagen Oradea (Rumänien), 36 Wagen Szeged (Ungarn), zwei Wagen Gera (Thüringen), zwei Wagen Almati (Kasachstan), zehn Wagen Craiova (Rumänien), 24 Wagen Fahrzeugwege Brandenburg, neun Wagen

Schon 2010 hatten die Verkehrsbetriebe die Tatras aus dem regulären Liniendienst entlassen. Seither fuhren die Bahnen nur noch als Verdichtung auf der Linie 3 im Studentenverkehr oder als Verstärker bei großen Ereignissen, etwa bei Heimspielen von Dynamo. Darüber hinaus musste die „eiserne Reserve“, wie die Tatras bei den DVB auch genannt wurden, noch einmal ran, als in der Coronazeit für die Niederflurstraßenbahnen kaum mehr Ersatzteile beschafft werden konnten und diese dann vermehrt in den Depots stehen blieben. Mit der fortlaufenden Anlieferung der neuen Stadtbahnwagen ist der Fahrzeugbestand inzwischen ausreichend.

Sternfahrten mit Tatras an diesem Sonnabend

Den nun an das Straßenbahnmuseum übergebenen Tatrazug wollen die Vereinsmitglieder noch lange betriebsfähig halten und künftig auf Sonderfahrten einsetzen, sagt Vereinschef Sven Wierick. Bis zu 30 aktive Helfer schrauben regelmäßig an den Fahrzeugen und halten damit die Dresdner Straßenbahngeschichte lebendig. Um den langjährigen Einsatz der Tatras in Dresden zu würdigen, lädt der Verein an diesem Sonnabend zwischen 16 und 22 Uhr zu stündlichen Sternfahrten mit den historischen Fahrzeugen ein.

So werden am Sonnabend die Tatras verabschiedet Der Straßenbahnmuseumsverein verabschiedet die Tatras an diesem Sonnabend mit Sternfahrten zu verschiedenen Endstationen in Dresden. Bereits ab 14 Uhr wird es am Straßenbahnmuseum am Betriebshof Trachenberge eine Aufstellung aller derzeit betriebsfähigen Tatra T4D geben. Die Abfahrt zu den Sternfahrten ins Stadtzentrum startet um 14.30 Uhr. Ab 16 Uhr bis 22 Uhr starten stündlich die Sternfahrten mit einsatzfähigen Tatras zu verschiedenen Endhaltestellen. Im Einsatz sind verschiedene Tatra-Fahrzeuge, darunter die 2000, die Kinderbahn oder der Schienenschleifwagen. Die Mitfahrt kostet als Einzelfahrt für Erwachsene drei, für Kinder zwei und für Familien sieben Euro. Tageskarten werden für acht Euro (ermäßigt fünf und Familien 20 Euro) angeboten. Die Tickets sind direkt am Zug erhältlich. Zwischen 10 und 12 Uhr werden zudem Führungen durch das Straßenbahnmuseum angeboten. Internetstrassenbahnmuseum-dresden.de

Ob die übrigen ausgemusterten sieben Wagen in der Schrottpresse landen – oder doch noch anderswo ein „zweites Leben“ führen werden, ist indes offen. Es gebe viele Anfragen von privat, die am Kauf eines Fahrzeugs interessiert sind, erklären die Verantwortlichen der DVB. Die Anfragen werden derzeit noch gesichtet und geprüft. Ein möglicher Kunde könnte außerdem das Verkehrsmuseum Dresden sein. Direktor Michael Vogt bestätigt, dass das Interesse für einen Ankauf aktuell geprüft werde. Eine Entscheidung darüber steht aber noch aus.

