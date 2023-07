﻿Volle Breite: Münchner fahren auf Dresdens neue Straßenbahn ab

Dresden. Diese Fahrgäste haben am Donnerstag ganz genau bei Bus und Bahn in Dresden hingeschaut: Fast zwei Dutzend Vertreter der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) sowie der Stadtverwaltung sind derzeit auf Visite in Sachsens Landeshauptstadt, um zu sehen, wie es im hiesigen Nahverkehr läuft. Der soll in München in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ausgebaut werden – wobei die Erfahrungen aus Dresden buchstäblich eine entscheidende Rolle spielen könnten.

Jedes Jahr nutzen schon heute 600 Millionen Fahrgäste die Busse, Trams und U-Bahnen der MVG. Bis zum Ende des Jahrzehnts peilt die Stadt 700 Millionen an, wie der Münchner Mobilitätsdezernent Georg Dunkel (parteilos) mit Verweis auf die Ziele der Verkehrswende und des Klimaschutzes erklärt. Im Fokus steht dabei das Straßenbahnnetz: Die Trambahnlinien sollen künftig bis 150 Millionen Fahrgäste im Jahr befördern. Bisher sind es 125 Millionen Fahrgäste.

MVG-Chef arbeitete einst bei den DVB

Anders als beim Busnetz oder in den U-Bahn-Schächten – noch längere Züge lassen sich dort nicht einsetzen – sehen die Verantwortlichen bei der Straßenbahn noch ein riesiges Entwicklungspotenzial. Da geht es einerseits um neue Strecken, an denen teils schon gebaut wird, aber auch um längere und breitere Fahrzeuge, die aber wiederum teils erhebliche Eingriffe in die vorhandene Infrastruktur nötig machen. „Hier hat Dresden schon vor vielen Jahren einfach mal losgelegt“, sagt Ingo Wortmann, der Chef der MVG.

Ingo Wortmann weiß genau, wovon er da redet. Denn zwischen 1997 und 2002 hatte er bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) gearbeitet, dort zuletzt die Abteilung für Verkehrsmanagement und Marketing geleitet. Er hat also selbst mit angepackt, als in Dresden seinerzeit „losgelegt“ wurde – und kennt deshalb die Herausforderungen und Hemmnisse, vor denen die DVB stehen. Der nötige Gleisabstand für die neuen, breiteren Stadtbahnwagen ist dabei nur eine der Aufgaben.

München will auch Bahnen mit 2,65 Meter Breite

Aktuell sind die Straßenbahnen in München je nach Modell bis zu 48 Meter lang und 2,30 Meter breit. „Wir müssen länger, vor allem aber auch breiter werden“, erklärt Ingo Wortmann. Deshalb wird in München derzeit intensiv darüber nachgedacht – wie bei den neuen Stadtbahnwagen in Dresden geschehen – auf 2,65 Meter Breite umzusteigen. „Wir wollen uns das in Dresden anschauen, um dann eine grundlegende Entscheidung zu treffen.“

Bekanntlich sammelt Dresden in diesem Bereich schon seit Jahrzehnten Erfahrung. Der Gedanke, breitere Bahnen einzusetzen, reicht bis zu DDR-Zeiten zurück. Seit damals werden die Gleise, die im Zuge von Bauarbeiten angepackt werden, mit größeren Abständen verlegt. Ein extrem langer Prozess, und bis heute gibt es faktisch mit den Routen der Linien 2 und 3 nur zwei durchgängig für die neuen Stadtbahnwagen befahrbare Strecken. Auch in München werde der Prozess lange dauern: Frühestens 2040 könnte dort die erste Bestandsstrecke so weit sein, schätzt Ingo Wortmann – sofern jetzt dafür die Weichen gestellt werden.

Interesse am Dresdner Combibord

Großes Interesse haben die Münchner indes auch am „Dresdner Combibord“, der an Haltestellen einen bequemen Einstieg in niederflurige Bahnen und Busse gleichermaßen ermöglicht. Die 25 Zentimeter hohe Haltestellenkante ist in Dresden längst der Standard. In München ist die Kante am Bahnsteig derweil zumeist nur zwölf Zentimeter hoch, der Einstieg damit nicht stufenlos.

Münchens Straßenbahnen sollen länger und vor allem breiter werden. © Quelle: Imago/Ulrich Wagner

Spannend für die Münchner ist außerdem die Lösung, die wegen der bestehenden Borde beim neuen Stadtbahnwagen gefunden werden musste. Der ist so konstruiert, dass der Wagenkasten erst oberhalb der Bahnsteigkante in die Breite geht. So konnte nicht nur ein flächendeckender Umbau vermieden werden. Der bequeme, ebene und lückenlose Zustieg ist weiterhin in alle Straßenbahnen unabhängig von deren Breite möglich.

Auch in München ist das Thema Parken ein heißes Eisen

Neben der fachlichen Herausforderung ist der Umbau des Straßenbahnnetzes auch eine politische. „Wir haben in München sehr enge Straßenräume“, erklärt Georg Dunkel. Dort müssen sehr viele Belange unter einen Hut gebracht werden. Neben den Gleisen mit größeren Abständen geht es um zusätzliche Radwege, um den Anlieferverkehr – aber auch um den Erhalt möglichst vieler Parkplätzen. „Das ist auch in der Stadt München trotz stabiler rot-grüner Mehrheiten stets hoch umstritten“, sagt Georg Dunkel. Eine Idee sei daher unter anderem auch, den Radverkehr auf eine Parallelstraße zu legen – also ähnlich wie bei den Fahrradstraßen in Dresden.

Aus fachlicher Sicht sei es für ihn unstrittig, künftig auch in München auf breitere Bahnen zu setzen, sagt Georg Dunkel. Politisch brauche es hingegen aber viel Überzeugungsarbeit. Letztlich muss der Stadtrat in München darüber entscheiden.

