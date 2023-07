ÖPNV

Den Dresdner Verkehrsbetrieben drohen in den kommenden Jahren Löcher in Millionenhöhe. Die Verantwortlichen appellieren an Bund und Freistaat. Wird nicht gehandelt, könnten schon bald die ersten Einschnitte kommen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket