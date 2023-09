﻿Aufatmen bei den DVB: Ersatzteile für ramponierte neue Bahnen endlich da!

Dresden. Wegen Unfällen und Vandalismus stehen schon seit einigen Wochen drei der neuen Straßenbahnen auf dem Abstellgleis – und konnten bisher nicht repariert werden, weil die Ersatzteile fehlten (DNN berichteten). Nun gibt es aber gute Nachrichten: Die nötigen Teile sind eingetroffen, die erste Tram könnte bald wieder fahren. Nur bei der Ende August nach einem Unfall aus den Gleisen gesprungenen Straßenbahn könnte es noch länger dauern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 23. August war eine der neuen Bahnen nach einem Zusammenprall mit einem Auto in Löbtau entgleist und dabei beschädigt worden. Seither steht diese im Betriebshof in Gorbitz auf dem Abstellgleis – in ei­ner Reihe mit zwei weiteren defekten Stadtbahnwagen. Davon war ei­ner ebenfalls bei einem Unfall, der andere nach der Attacke eines Randalierers arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Die für die Reparatur nötigen Teile hatten die DVB einfach noch nicht auf Lager – die mussten erst in Auftrag gegeben werden.

Ersatzteile sind eingetroffen

Konkret geht es vor allem um die größtenteils gläsernen Türen. „Der Hersteller sitzt in Österreich, produzieren lässt der in Tschechien und das Material kommt aus Italien“, erklärt André Daniel vom Unternehmen Alstom, das die Straßenbahnen für die DVB fertigt. Nun konnte er jedoch verkünden: „Die Ersatzteile sind inzwischen eingetroffen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das freut auch Holger Seifert, bei den Verkehrsbetrieben verantwortlich für die Straßenbahnflotte. Eines der Fahrzeuge soll alsbald repariert werden, bis Ende des Monats könnte dann die erste der drei kaputten Stadtbahnen wieder auf Linie gehen. Im Anschluss wollen die Fachleute in der Werkstatt dann auch die zweite Straßenbahn fitmachen.

19 der 33 bestellten Straßenbahnen sind schon in Dresden

Ungewissheit herrscht indes bei der Straßenbahn, die Ende August aus den Gleisen gesprungen war. Die Untersuchungen zu möglichen Schäden laufen noch. So wird nun geprüft, ob der Wagenkasten verzogen ist. Sollten dort Schäden festgestellt werden, wird die Reparatur extrem aufwendig. Um den Wagenkasten neu zu richten, müssten die Spezialisten Teile ausbauen, die dabei Schaden nehmen könnten und ebenfalls ersetzt werden müssen.

Insgesamt hatten die DVB 33 Bahnen bei Alstom bestellt, 21 sind bereits in Dresden angekommen – wovon 19 (inklusive der drei kaputten) schon im Einsatz sind. Bei neun der 33 bestellten Bahnen handelt es sich um Zweirichtungsfahrzeuge. Diese haben auf beiden Seiten Türen und an beiden Enden Fahrerkabinen. Von diesen Bahnen sind bereits zwei eingetroffen. Sie sind aber noch nicht im Einsatz, die erste könnte aber in einigen Wochen fahren.

DNN