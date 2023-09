﻿Vollbremsung und Bimmel-Check: So läuft der Härtetest für Dresdens neue Straßenbahnen

Dresden. Ein kräftiger Ruck, ein lautes Bimmeln, Sekunden später steht die Bahn. Die vorgewarnten Insassen brauchen einen Augenblick, um sich wieder auf ihren Sitzen aufzurichten und die Hände von den Festhaltegriffen zu lösen. „38,3 Meter“, verkündet André Daniel und meint den Weg, den die Straßenbahn benötigte, um von 46,5 Kilometer pro Stunde auf null abzubremsen. Der Fachmann vom Schienenfahrzeugbauer Alstom ist zufrieden. Diesen Bremstest hat die Stadtbahn Nummer 2920 mit Bravour bestanden.

Fast schon im Wochentakt treffen derzeit in Dresden die neuen Straßenbahnen ein. Tieflader bringen nachts die 53 Tonnen schweren Züge aus dem Alstom-Werk in Bautzen bis zur Fröbelstraße in Friedrichstadt. Dort wird die Bimmel, wie die Dresdner seit jeher ihre Straßenbahn auch nennen, erstmals auf hiesige Gleise gestellt. Anschließend werden die Bahnen in den Betriebshof Gorbitz gezogen – wo auf André Daniel, seine Mitarbeiter und ihre Kollegen von den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) dann stets ein dicker Brocken Arbeit wartet.

Tests dauern jeweils zwei Wochen

Auspacken und losfahren – so einfach ist das nicht. Bevor die Straßenbahnen im normalen Linienverkehr eingesetzt werden, müssen die Experten das Fahrzeug noch einmal ausgiebig durchchecken. Und das dauert. „Bis zu zwei Wochen je Straßenbahn“, sagt Holger Seifert, der Chef der Straßenbahnflotte der Verkehrsbetriebe. Der Bremstest ist dabei nur eine von vielen Aufgaben.

Der Laptop ist für DVB-Werkstattleiter Sören Kispal und Fachmann Maik Töpfer von Alstom ein stetiger Begleiter. Die neuen Bahnen stecken bis unters Dach voll Elektronik. © Quelle: Anja Schneider

Rund zehn Kilometer Kabel sind in einer neuen Bahn verbaut. „Gleich zu Beginn schauen wir, ob alles richtig verlegt ist, die Kabel nirgends scheuern“, erklärt André Daniel. Er und bis zu sieben weitere Mitarbeiter von Alstom sind seit Monaten im Gorbitzer Betriebshof präsent, um die Trams für ihren Einsatz auf Dresdner Gleisen fitzumachen.

10 000 elektrische Teile in einer Straßenbahn

Zwar schicken seine Kollegen in Bautzen die neuen Straßenbahnen nicht auf gut Glück auf ihre Reise nach Dresden. „Schon im Werk kontrollieren wir, ob alles funktioniert. Beleuchtung, Kupplung, Türen“, erklärt André Daniel. Doch alles lässt sich in Bautzen nicht machen. Im Werk an der Spree gibt es keine Testgleise in der Dresdner Spurweite. „Fahren, bremsen – das testen wir dann hier im Betriebshof“, sagt der Fachmann vom Hersteller.

Die Alstom- und DVB-Mitarbeiter arbeiten eine lange Liste ab. Etwa 10 000 elektrische Teile sind in einer neuen Bahn verbaut, vom Haltewunschtaster bis zum Stromrichter. Mit dem Voltmeter messen die Techniker Spannungen, doch auch der Laptop gehört längst zum Werkzeugkasten, um die moderne Elektronik anzusteuern oder auszulesen.

Auch das Bimmeln wird geprobt

Auf einem großen Plan sind alle nötigen Arbeitsschritte genau vermerkt. Anfahren und Bremsen, die Kraft, mit der die Türen schließen, die Beleuchtung, die Steuerung der Bahn, alles Teil des Programms. Sogar das Bimmeln wird geprobt. Das muss übrigens nicht bei jeder Bahn gleich klingeln. „Hauptsache, es ist laut“, sagt André Daniel und lacht.

Auch auf dem Dach steckt jede Menge Technik. © Quelle: Anja Schneider

Der Testmarathon gipfelt schließlich in der sogenannten Sechsstundenfahrt. Sechs Stunden, kreuz und quer durchs Dresdner Stadtgebiet, erklärt Holger Seifert, der mit weiteren vier bis fünf Kollegen von den DVB die sogenannten Inbetriebsetzungen, wie das zweiwöchige Prozedere heißt, begleitet. Arbeit, die neben dem üblichen Tagesgeschäft her mit geleistet werden muss.

90 Seiten Protokoll

Zu den Aufgaben der DVB-Mitarbeiter gehören auch die Montage der Ticketautomaten, der Entwerter und das Aufkleben der Linienpläne und Piktogramme – praktisch alles, was zur individuellen Inneneinrichtung bei den Dresdner Verkehrsbetrieben zählt. „Der Weidebesen und das Stellei­sen für die Weichen kommen gleich noch am ersten Tag in die Bahn“, sagt Holger Seifert.

Über alles wird genau Protokoll geführt. 90 Seiten sind das am Ende, die ein externer Gutachter noch einmal durchsehen muss, bevor eine neue Straßenbahn dann endlich auf Linie gehen darf. Bei 19 der bisher 21 nach Dresden gelieferten Fahrzeuge haben die Fachleute das Programm bereits durchgezogen. Insgesamt 33 Bahnen hatten die DVB bei Alstom bestellt, wovon 30 bis Ende des Jahres in Dresden eintreffen sollen. Die drei weiteren werden voraussichtlich Anfang 2024 folgen.

Neue Bahnen ersetzen auch alte Niederflurzüge

Die Straßenbahn mit der Nummer 2920 dürfte nun in Kürze als 20. durch Dresden rollen. Die alten Tatras haben die neuen Bahnen längst abgelöst, die letzten noch verbliebenen hatten die DVB im Sommer endgültig in Rente geschickt. Zugleich werden die neuen Stadtbahnwagen wohl kommendes Jahr aber auch die ersten der ganz alten Niederflurzüge ersetzen. Seit Mitte der 1990er Jahre fahren die bereits durch Dresden. Läuft die Lieferung der neuen Bahnen nach Plan, könnten bereits im Frühjahr zehn der Fahrzeuge des Typs NGT6DD aufs Abstellgleis rollen. Anders als jetzt die Tatras wollen die DVB die aber nicht verkaufen, sondern ausschlachten und als Ersatzteilspender nutzen, wie der Straßenbahnchef der DVB erklärt.

