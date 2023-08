﻿Ärger bei den DVB: Drei von 17 neuen Bahnen stehen ramponiert auf dem Abstellgleis

Dresden. Autsch, das hat richtig gescheppert! Nach einem Zusammenprall mit einem Auto war am Mittwochabend in Löbtau eine der neuen Straßenbahn aus den Gleisen gesprungen. Diese Schienen müssen an diesem Freitag nun erst repariert werden, damit dort auf der Strecke überhaupt wieder Bahnen fahren können. Doch der Ärger für die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ist noch größer: Denn inzwischen steht bereits die dritte der 17 schon in Betrieb genommenen neuen Straßenbahnen für unbestimmte Zeit beschädigt auf dem Abstellgleis.

Wie sehr die neue Straßenbahn in bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird derzeit noch durch Fachleute der Verkehrsbetriebe geprüft. Dabei hatten diese erst vor wenigen Tagen nach einem Unfall eine dabei ramponierte neue Stadtbahn aus dem Verkehr ziehen müssen. Ein drittes neues Fahrzeug kann derzeit zudem nicht fahren, weil ein Randalierer die Fahrertür demoliert hatte. Und einfach schnell mal reparieren ist in diesen Fällen nicht. Anders als für die fast 170 älteren Bahnen sind die Ersatzteile für die neuen schwer zu bekommen.

Schon 20 von 33 neuen Straßenbahnen geliefert

„Die Ersatzteilbeschaffung ist in der Tat für die neuen Straßenbahnen sehr schwierig“, erklärt DVB-Sprecher Christian Schmidt. Denn die benötigten Teile stehen nirgendwo einfach auf Lager. Unklar ist zudem, wann genau die Teile geliefert werden können. Entsprechend ist auch ungewiss, wann die beschädigten neuen Straßenbahnen zurück auf die Strecke kehren.

Insgesamt hatten die Verkehrsbetriebe beim Hersteller Alstom 33 neue Straßenbahnen geordert. Bisher hatte das Unternehmen 20 Fahrzeuge nach Dresden geliefert, von denen 17 bereits im Einsatz sind. Die neuen Bahnen fahren auf den Linien 2 und 3. Bis Ende des Jahres, so der Plan, sollen dann alle der bestellten Bahnen in Dresden sein. Bei neun Bahnen handelt es sich um so genannte Zweirichtungsfahrzeuge. Diese haben auf beiden Seiten Türen und an beiden Enden Fahrerkabinen. Von diesen Bahnen sind bereits zwei in Dresden eingetroffen. Sie sind aber noch nicht im Einsatz.

