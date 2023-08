Ab Montag fahren die Straßenbahnlinien 1, 9 und 13 wieder planmäßig

Dresden. Am kommenden Montag, 21. August um 3.30 Uhr beenden die Bauarbeiter pünktlich die Gleisreparaturen am Albert-Wolf-Platz und an der Prohliser Allee. Ab diesem Zeitpunkt fahren die Straßenbahnlinien 1, 9 und 13 wieder planmäßig bis zum Endpunkt nach Prohlis.

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilten, liegen im Bereich des Albert-Wolf-Platzes und der Niedersedlitzer Straße nun zwei neue Gleisabzweige, an denen regulär die Linien 9 und 13 abbiegen. Dazu gehören ebenfalls vier Weichen einschließlich aller Stellvorrichtungen. Weiter nördlich am Gleisbogen aus der Prohliser Allee in die Mügelner Straße tauschten die Arbeiter rund 140 Meter verschlissene Schienen aus.

Mehr als 300 neue Schienen eingebaut

Weitere Sanierungsarbeiten waren an den Straßenbahnschienen im Bereich der Gleisschleife Prohlis notwendig, hier ließen die DVB weitere 200 Meter neue Schienen einbauen. Auch die Bahnsteige an den Haltestellen „Georg-Palitzsch-Straße bis „Albert-Wolf-Platz“ wurden erneuert. Die letzte Sanierung der Gleisanlagen liegt bereits 20 Jahre zurück.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro. Diese werden aus dem DVB-Budget „für die laufende Unterhaltung der Infrastruktur“ beglichen. Die neuen Gleise und Weichen stammen zudem aus der DVB-eigenen Gleisbauwerkstatt in Reick und hatten so einen kurzen Weg zur Baustelle.

