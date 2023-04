﻿Arbeiten am Krankenhaus Friedrichstadt: Linie 10 nur bis Bahnhof Mitte

31 Hunde in miserabler Haltung

Illegale Hundezucht in Glashütte – Strafbefehl beantragt

Eine 39-jährige Dresdnerin soll im vergangenen Jahr in einer Wohnung in Glashütte illegal Hunde gezüchtet haben. Tierärzte fanden in der Wohnung 31 Hunde, die unter miserablen Bedingungen gehalten wurden.