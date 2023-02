﻿Die Verkehrsbetriebe in Dresden gehen 2023 in die Investitions-Offensive

Dresden. Die intelligente Ampel schaltet nicht einfach auf „Freie Fahrt“, wenn sich eine Straßenbahn nähert. Die intelligente Ampel prüft, wie viele Fahrgäste in der Straßenbahn sitzen. Sind es viele und hinkt die Bahn auch noch dem Fahrplan hinterher, dann ist es höchste Eisenbahn und die intelligente Ampel gibt die Strecke frei. Verlieren sich nur wenige Fahrgäste in der Straßenbahn, dann greift die intelligente Ampel nicht in den Ablauf an der Kreuzung ein.

Neun Ampeln werden intelligenter

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wollen mit EU-Mitteln die Ampeln im Stadtgebiet intelligent machen, kündigt DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach an. 26 von 35 Ampelanlagen innerhalb des 26er Rings besitzen schon eine gewisse Intelligenz und gewähren Busse und Bahnen Vortritt, die fehlenden neun gehen in diesem Jahr in Betrieb. Darunter an Knotenpunkten wie dem Lennéplatz, der Sachsenallee, der Wiener Straße und am Bahnhof Mitte.

23 neue Stadtbahnen bis zum Herbst

Die Verkehrsbetriebe gehen dieses Jahr in die Investitions-Offensive und wollen noch moderner und attraktiver werden. Vier neue Stadtbahnwagen sind bereits zugelassen, drei weitere in Dresden gelandet. Bis zum Herbst sollen weitere 23 neue Stadtbahnen ankommen und auf den Linien 2 und 3 eingesetzt werden. Wobei die „3“ bis zum Abschluss der Bauarbeiten auf der Großenhainer Straße Ende Juli warten muss.

Keine neuen Dieselbusse

20 neue Elektrobusse rollen bereits auf den Linien 68 und 81 durch Dresden und haben schon mehr als 500 000 Kilometer bewältigt. „Fahrer und Fahrgäste loben die Busse. Sie sind sehr laufruhig und fahren ruckfrei“, so Hemmersbach. Dieselbusse werden die DVB nicht mehr bestellen, sondern auf emissionsfreie Fahrzeuge setzen.

Vollauf begeistert: Die neuen Elektrobusse haben die Erwartungen von Robert Roch (l.) und Rico Seipel von den Dresdner Verkehrsbetrieben bisher übertroffen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Verstärkter Nachtverkehr ab April

Die Corona-Pandemie ist auch im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) beendet. Fahrgäste müssen nicht nur keine Maske mehr tragen, die DVB kehren zu den Vor-Corona-Angeboten zurück. Ab 1. April gibt es an den Wochenenden wieder den verstärkten Nachtverkehr mit einem durchgehenden Halbstundentakt Freitagnacht und Sonnabendnacht, kündigte der DVB-Vorstand an. Es werde auch wieder mehr „Postplatztreffen“ nach Mitternacht geben.

13 fährt durchgängig nach Kaditz

Nach den Sommerferien soll die Linie 13 durchgängig bis nach Kaditz fahren und die neuen Wohngebiete an Pieschen und die Neustadt anbinden. 1300 Fahrgäste zusätzlich pro Tag verspricht sich das Verkehrsunternehmen, das seine Mobiwelt weiter ausbaut. Zehn neue Mobipunkte kommen dieses Jahr zu den 56 bestehenden dazu, die Mobibike-Flotte wird um 300 Räder auf 1300 erweitert. Weitere 300 Räder speziell für den Dresdner Osten werden folgen, erklärte Hemmersbach.

Eine Minute Zeitgewinn an der Tolkewitzer Straße

An der Tolkewitzer Straße haben die DVB ihre erste Maßnahme zur ÖPNV-Beschleunigung durchsetzen können. Die Autos wurden Richtung Schillerplatz vom Straßenbahngleis verbannt, damit wurden die Straßenbahnen bis zu eine Minute schneller, so Hemmersbach.

Dieses Jahr sollen eine Busspur zwischen Flügelweg und Altcotta folgen, dazu die Abmarkierung der Gleise auf der Marienbrücke, Busspuren auf der Stauffenbergallee und Fetscherstraße sowie Eingriffe in Ampelanlagen auf den Straßenbahntrassen 10 und 12. „Wir müssen schneller werden, wenn wir attraktiv für die Fahrgäste bleiben wollen“, nennt der Vorstand das Ziel.

Sanierung der Bautzner Straße beginnt im April

Im April, so Straßen- und Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer, beginnt die Sanierung der Bautzner Straße zwischen Prießnitzstraße und Radeberger Straße. Die Arbeiten dauern bis Mai 2025, für die 43 500 Fahrgäste pro Tag heißt das: Schienenersatzverkehr zwischen Bahnhof Neustadt und Bühlau. Die Baukosten liegen bei rund elf Millionen Euro.

Baustart an der Loschwitzer Straße

Die Blasewitzer und Loschwitzer Straße sollen im Bestand saniert werden, ab Mai wird zwischen Augsburger Straße und Berggartenstraße gebaut, die Investitionskosten liegen bei rund 4,5 Millionen Euro. Die Linien 6 und 12 fahren dann nur noch in eine Richtung.

Neue Gleise für den Straßburger Platz

Neben diesen großen Vorhaben planen die Verkehrsbetriebe 21 größere und 60 kleinere Baustellen, bei denen verschlissene Gleise und Weichen getauscht werden sollen. „Manche Schienen liegen schon 20 Jahre, da ist nur noch wenig Stahl da“, beschreibt Hemmersbach die Situation. Schon in den Winterferien vom 12. bis 27. Februar wird am Bahnhof Mitte gebaut, es folgen der Nürnberger Platz zu Ostern und die Gleisanlagen in der Lennéstraße sowie am Straßburger Platz in den Sommerferien. Gebaut wird auch am Albert-Wolf-Platz in Prohlis (7. bis 21. August), auf der Leipziger Straße (21. August bis 2. Oktober) und im Bereich Altpieschen/Sternstraße (2. bis 16. Oktober).

Baustart für Nossener Brücke 2026

„Sehnsüchtig“, sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne), warte die Stadt auf den Planfeststellungsbeschluss für die Stadtbahntrasse „Campuslinie“. Der Abschnitt Nossener Brücke und Nürnberger Straße soll ab 2026 gebaut werden, so Kühn, die Arbeiten an den Umleitungsstrecken Zwickauer Straße und Würzburger Straße hätten schon begonnen. Auch mehrere Fernwärmetrassen müssten noch verlegt werden, bevor der eigentliche Bau beginnen könne. Wie es aussieht, wenn die Straßenbahn über die Nossener Brücke fährt, hat das Straßen- und Tiefbauamt schon einmal per Computer-Animation dargestellt.

2030 soll die Campuslinie fertig sein

Etwas länger dauern wird es mit dem Abschnitt zwischen Zelleschem Weg und Wasaplatz. Hier will die Stadt laut Kühn die Entwurfsplanung in diesem Jahr abschließen und die Unterlagen für die Planfeststellung im Sommer 2024 einreichen. 2030 könnten die Straßenbahnen dann über den Campus der Technischen Universität rollen, hofft der Baubürgermeister.