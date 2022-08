Dresden. Am kommenden Montag endet der Ferienfahrplan der Dresdner Verkehrsbetrieb (DVB). Dann sollten alle Busse und Bahnen wieder häufiger fahren. Doch das Versprechen kann das Unternehmen derzeit nicht halten. Etwa fünf Prozent des Fahrplans können nicht abgedeckt werden, heißt es seitens der DVB. Dies betreffe aber Linien, die entweder parallel verkehren oder nicht so oft genutzt werden. Der Schülerverkehr sei davon nicht betroffen. Der Ferienfahrplan sei durch viele Überstunden, Studenten und Kollegen aus anderen Bereichen abzudecken gewesen, das sei aber für den Standardfahrplan nicht mehr möglich.

Pandemie bringt Ausbildungsplan durcheinander

Die Verkehrsbetriebe gestehen nun öffentlich ein: Es fehlt das Personal. Und das liegt nicht nur am Krankenstand, wie Personalchefin Kristin Grund erklärt: „Viele Kollegen sind wegen Atemwegser­krankungen nicht im Dienst oder kämpfen mit Long-Covid, das ist einfach Fakt. Aber die Pandemie hat auch unseren Ausbildungsplan durcheinander gebracht.“ Denn in den ersten Monaten mit Corona war die Fahrausbildung verboten. Und das genau in der Zeit, in der die DVB ihre Ausbildungen eh intensiviert hatten, um die Rentenabgänge kompensieren zu können, wie Grund sagt. Zwar habe man direkt wieder angefangen, als es möglich war, aber so schnell lassen sich die Monate nicht aufholen.

Natürlich gibt es langfristige Pläne, sagt Kristin Grund. Auch kurzfristige Dinge, wie der Wunsch nach einer Linie 76, nach der Taktverdichtung der Buslinie 68 nach Cossebaude oder auch nach mehr Nachtverkehr habe das Unternehmen gestemmt, mehr Personal rangeschafft. Aber auf die Pandemie und den Ausbildungsstopp war niemand vorbereitet.

Auch Mindestlohn wird zum Problem

Ein weiterer Faktor ist die kommende Anhebung des Mindestlohns. „Ein Fahrer bekommt bei uns ein Einstiegsgehalt von 13,17 Euro pro Stunde“, sagt Grund. Ab Oktober liegt der Mindestlohn bei zwölf Euro und der Tariflohn der DVB somit nur noch knapp darüber. „Sind wir ehrlich: Busse und Bahnen fahren sieben Tage die Woche, beinahe rund um die Uhr. Das lässt sich nur mit Schichtbetrieb händeln und mittlerweile gibt es Jobs mit weniger Anforderungen, bei denen man auch so viel Geld bekommt“, gibt die Personalchefin zu bedenken. Der Tarifvertrag der DVB liege immer über dem Mindestlohn, dennoch müsse die Vergütung laut Kristin Grund steigen. Dafür setze sich das Unternehmen auch ein, „das können wir aber nicht allein entscheiden“.

Und nun? Die DVB gehen in die Offensive. In der Personalabteilung wurde eigens eine Gruppe zur Personalbeschaffung gegründet. Auf verschiedenen Events will das Un­ternehmen deshalb künftig präsent sein und um Personal und Auszubildende werben. Den Auftakt bildete das Stadtfest am vergangenen Wochenende. „Die Leute waren hauptsächlich zum Feiern da, eine Berufsmesse ist da schon ertragreicher. Aber ein paar Bewerbungen sind nach dem Wochenende trotzdem eingetroffen“, erzählt Kristin Grund. Geplant ist außerdem am 3. September ein „Tag der offenen Fahrertür“ am Standort Trachenberge. Hier können Bus und Straßenbahn sogar probegefahren werden.

Azubis bekommen Pkw-Führerschein bezahlt

Bis Ende 2023 wollen die Dresdner Verkehrsbetriebe 130 Straßenbahnfahrer ausgebildet haben. Interessierte Quereinsteiger lernen in sechs Wochen Theorie und Praxis, bevor es dann mit einem Lehrfahrer ins Liniennetz geht. Jede Straßenbahnlinie sollte dabei mindestens einmal gefahren werden, die künftige Stammlinie zweimal. Wenn darüber hinaus noch Bedarf besteht, finden weitere Fahrten statt. Nach rund drei Monaten sind die Fahrer bereit. Bei den Busfahrern dauert das Prozedere etwas länger, da sie ei­nen behördlichen Führerschein benötigen. Außerdem ist die Zeit der Lehrfahrten intensiver und länger, weil das ganze Streckennetz genau gelernt werden muss, beispielsweise um auf Umleitungen oder andere Änderungen souverän reagieren zu können. Bei dieser Ausbildung arbeiten die DVB mit privaten Fahrschulen zusammen.

Hier wurde im Fahrplan gekürzt Um den Fahrplan möglichst stabil zu halten, mussten die DVB bei manchen Linien kürzen. Diese sind betroffen: Die Straßenbahnlinien 1, 8 und 9 fahren werktags nur alle 20 Minuten. Die Linien 3, 4, 7, 9 und 11 fahren sonnabends nur im 15-Minuten-Takt. Die Linie 8 fährt sonntags nur zwischen Hellerau und Infineon Süd. Dort können Fahrgäste in die Linie 7 wechseln. Die Buslinie 61 erhält keine Verstärkungsfahrten zwischen Bühlau und Weißig, sowie zwischen S-Bahnhof Strehlen und Löbtau. Auch auf den Linien 62, 74, 77, 87 und 90 gibt es Einschränkungen. Der Nachtverkehr bleibt von 0.45 Uhr bis 3.45 Uhr beim Stundentakt.

Wer bei den DVB seine dreijährige Ausbildung absolvieren will, hat zum Beispiel die Möglichkeit, Fachkraft im Fahrbetrieb zu lernen. Azubis bekommen hier sogar den Pkw-Führerschein bezahlt, sollten sie ihn noch nicht in der Tasche haben. Dann wird mindestens eine Fahrlizenz erworben, also Bus oder Bahn, und weitere Dinge wie Dienstplanung, Fahrplanung und Kundenservice erlernt. Sämtliche Ausbildungskapazitäten hat das Unternehmen nach oben geschraubt. „Jetzt brauchen wir nur noch die Leute, die es machen wollen“, sagt Kristin Grund. Bewerber werden händeringend gesucht.

