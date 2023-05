﻿DVB planen neues Busnetz im Südwesten: Dresdner dürfen mitreden

Dresden. Bei den Planungen für neue Busverbindungen im Südwesten der Stadt dürfen jetzt auch die Dresdner mitreden. Gemeinsam wollen die Stadt und Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) das Busliniennetz umgestalten, um so das Angebot zwischen den Stadtteilen Pieschen, Trachenberge und Trachau sowie den Stadtteilen Löbtau und Cotta zu verbessern. Bei einer Informationsveranstaltung am 31. Mai möchten die Verantwortlichen zwischen 18 und 20 Uhr im Gemeindesaal St. Antonius an der Bünaustraße 10 die Pläne vorstellen und mit den Bürgern diskutieren.

Die Verkehrsbetriebe wollen durch das neue Busnetz im Südwesten mehr umstiegsfreie Verbindungen zwischen den Stadtteilen schaffen und damit auch die Fahrzeiten verkürzen. Zudem sollen noch mehr Gebiete an den Dresdner Nahverkehr angebunden werden.

DVB planen Online-Befragung

Die Pläne sehen vor, das Busnetz in zwei Schritten neu zu sortieren. Die erste Stufe soll bereits ab 2025 umgesetzt werden. Für die zweite Phase seien laut DVB unterdessen noch Sanierungen einzelner Straßen und verschiedene Lückenschlüsse nötig. Bei den aktuell laufenden Planungen werden den Angaben zufolge die heutigen Buslinien 70, 73, 79, 80, 85, 87 und 92 betrachtet. Voraussichtlich Ende des Jahres wird sich der Stadtrat mit dem Thema befassen, der über das Vorhaben final entscheiden muss.

Bei der Veranstaltung am 31. Mai werden die Planer ihre Ideen und die aus den bisherigen Überlegungen abgeleitete Vorzugsvariante präsentieren. Anschließend können Besucher Vorschläge und Bedenken äußern. Darüber hinaus ist eine Bürgerbeteiligung übers Internet vorgesehen, die nach dem Info-Abend für drei Wochen freigeschaltet wird.

Weil der Platz bei der Informationsveranstaltung begrenzt ist, empfehlen die Verkehrsbetriebe Interessierten, sich vorab übers Internet anzumelden. So lange darüber hinaus Platz ist, werden am Abend auch nicht angemeldete Menschen eingelassen.

Anmeldung zur Informationsveranstaltung am 31. Mai, 18 bis 20 Uhr übers Internet (bis 29. Mai): www.dvb.de/suedwest

Online-Beteiligung (ab 31. Mai) und weitere Informationen zu dem Vorhaben gibt es auf der Projektseite der DVB: www.dvb.de/busnetz-sw

