Wann fährt mein Bus? – DVB testen Abfahrtscountdown an Endhaltestellen

Dresden. Neuer Service für die Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB): Die Busse auf den Linien 68 und 81 werden ab Montag an den Endhaltestellen ohne elektronische Abfahrtsanzeige anzeigen, in wie vielen Minuten die Fahrt beginnt. Der sogenannte Abfahrtscountdown in den Anzeigen der Busse signalisiert so den Fahrgästen, wie viel Zeit sie noch haben, einzusteigen.

Bei dem neuen Angebot handelt es sich zunächst um einen Testlauf. Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben dazu bewusst die Linien ausgewählt, auf denen die modernen Elektrobusse unterwegs sind. Diese Fahrzeuge verfügen den Angaben zufolge über Bordrechner der neuesten Generation und sind so technisch fit für den neuen Service.

Anzeige an Front, Seite und teils auch am Heck

Die Minuten werden dabei direkt auf den Front-, Seiten- und teilweise auch Heckdisplays der Busse angezeigt. Das sei vor allem an den Endhaltestellen hilfreich, an denen es bisher noch keine elektrischen Anzeigen gibt. Dazu zählen auf der Linie 68 die Stationen in Goppeln, Leubnitzer Höhe und Niederwartha oder auf der 81 die in Wilsch­dorf.

Die Software wurde laut DVB vom Bordrechnerhersteller Trapeze entwickelt. Finanziert wird das Vorhaben im Rahmen des Förderprojekts Multimodales Verkehrsmanagement. Dieses Projekt umfasst die Beschaffung von zunächst 38 Bordrechnern und wird zu 50 Prozent durch den Bund und weiteren 25 Prozent vom Freistaat Sachsen gefördert. Die Kosten für die Hard- und Softwarebeschaffung beziffern die DVB auf fast zwei Millionen Euro.

