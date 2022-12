﻿„Liegengeblieben ist noch keiner“ – Das DVB-Fazit zu den neuen Elektrobussen

Dresden. Eine halbe Million Kilometer seit Mitte Juni: So weit haben es die 20 neuen Elektrobusse der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) schon geschafft – zumindest, wenn man die Tachostände der einzelnen Fahrzeuge zusammenrechnet. Damit würde es die Flotte insgesamt zwölfmal um die Welt schaffen – völlig emissionsfrei. Die Verantwortlichen bei den DVB ziehen ein durchweg positives Fazit zu den Stromern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elektrobusse besser als gedacht

„Liegengeblieben ist noch keiner“, versichert Falk Lösch, Pressesprecher der DVB. Ganz im Gegenteil: Die 20 neuen Elektrobusse hätten die Erwartungen sogar übertroffen. Der Hersteller EvoBus gab die Reichweite der Stromer bei voller Batterieladung mit 120 Kilometern an. In der Praxis bewältigten die Busse ohne Nachladen aber sogar Strecken von 170 Kilometern. „Das schafft Puffer im Falle von Staus und Umleitungen“, so Rico Seipel, der bei den DVB für die Elektrobusse verantwortlich ist.

Lediglich in Einzelfällen wie bei längeren Staus durch plötzliche Unfälle musste kurzfristig ein Elektrobus durch einen Dieselbus ersetzt werden, da nicht genug Zeit zum Nachladen da war. „Das wussten wir dann aber meist recht schnell und konnten entsprechend reagieren, ohne dass es zu weiteren Verspätungen kam“, so Seipel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

875 Tonnen CO2 gespart

17,4 Millionen Euro haben die 20 Fahrzeuge insgesamt gekostet. Hinzu kamen noch mal fast sechs Millionen für den Ausbau der Lade-Infrastruktur. Eine Summe, die die DVB nur dank einer Förderung von insgesamt rund 17 Millionen Euro stemmen konnten.

Eingesetzt werden die Busse nun hauptsächlich auf der Linie 68 zwischen Goppeln und Niederwar­tha. Im Standardfahrplan sind dort 18 elektrisch betriebene Gelenkbusse von 18 Meter Länge im Einsatz. Zwei etwas kürzere Stromer rollen regelmäßig auf der Linie 81. Aber auch auf anderen Linien wie etwa auf der 61, 62, 64 oder 66 sind die Elektrobusse schon als Ergänzung gefahren.

Und schon jetzt wurde damit tonnenweise CO2 eingespart. Hochgerechnet auf ein Jahr werden im Vergleich zum Dieselbetrieb 875 Tonnen Kohlendioxid weniger in die Luft geblasen. Gerade bei der eng getakteten Linie 68 kommt das auch der Dresdner Innenstadt zugute.

Beliebt bei Fahrgästen und Fahrern

Doch nicht nur für die Umwelt sind die Elektrobusse eine Freude. Auch bei den Fahrern kommen sie durchweg gut an. „Durch die Ladezeit von bis zu 20 Minuten an den Endpunkten bleibt ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen, was langfristig der Gesundheit der Fahrer zugutekommt“, so Seipel. Dank gleichmäßiger Beschleunigung und leisem Motor werden die Busse aber auch bei Fahrgästen positiv aufgenommen. Hinzu kommt das gute Gewissen, stets emissionsfrei unterwegs zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere E-Busse erst 2026

Dieselbusse sollen in Dresden nicht mehr angeschafft werden. Das hatte Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) bereits im Sommer angekündigt. Doch bis die Elektroflotte der DVB erweitert wird, wird es wohl noch etwas dauern. Da die Anschaffung der Stromer fast doppelt so teuer ist, wie bei einem Dieselfahrzeug, ist die DVB dabei auf Förderung angewiesen.

Lesen Sie auch

Aktuell wird untersucht, welche weiteren Buslinien sich konkret für den Elektrobetrieb eignen, mit welchem Aufwand jeweils gerechnet werden muss und an welchen Endpunkten Ladestationen möglichst unkompliziert errichtet werden können. Vor 2026 werde es aber wohl keine weiteren neuen Elektrobusse geben.