Nach Streik am Mittwoch: DVB-Verkehr läuft wieder

Um 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag endete der Streik, seither sind auch wieder Straßenbahnen in der Stadt unterwegs (Archivbild).

Dresden. Nachdem am Mittwoch wegen eines Streiks der Mitarbeiter bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) fast überhaupt nichts mehr ging, hat sich der Öffentliche Personennahverkehr in Dresden am Donnerstag wieder annähernd normalisiert. Busse und Straßenbahnen sind unterwegs und bringen Schüler zur Schule, Studenten zur Uni, Menschen zur Arbeit. Der Twitterkanal der Verkehrsbetriebe wird wieder bespielt und auch die Servicepunkte sollen pünktlich öffnen.

„Bis alle Fahrzeuge wieder planmäßig fahren, kann es aber noch ein wenig dauern“, meldeten die Verkehrsbetriebe in der Nacht. Mögliche Verspätungen und Änderungen rühren daher, dass die Fahrzeuge bei Streikende um 3 Uhr in der Nacht zu Donnerstag nicht dort standen, wo sie üblicherweise hätten stehen sollen. Die Autofähre in Kleinzschachwitz ist am Donnerstagmorgen nicht unterwegs. Die DVB bitten darum, stattdessen die Personenfähre zu nutzen.

Weitere Streiks in der sächsischen Landeshauptstadt sind zunächst nicht geplant. Eine weitere Verhandlungsrunde der Gewerkschaft Verdi mit den Arbeitgebern ist Ende März vorgesehen. Verdi fordert für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.