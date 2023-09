Keine Bahnen mehr nach Kaditz und Radebeul: Ersatzverkehr auf den DVB-Linien 4, 9 und 13

Dresden. Wegen Bauarbeiten an den Gleisen in Pieschen müssen sich die Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ab diesem Freitag auf Umleitungen und Ersatzverkehr einstellen. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 4, 9 und 13 – aber auch der Autoverkehr. Was genau gebaut wird und was Fahrgäste und Autofahrer dazu wissen müssen.

Die Baustelle: DVB lassen 900 Meter Gleis auswechseln

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Ballhaus Watzke und der Sternstraße. Hier rollen die Bahnen dreier Linien jeweils im Zehnminutentakt. Die Schienen sind inzwischen arg verschlissen und müssen dringend gewechselt werden. Insgesamt werden 900 Meter Gleis und zwei Weichen am Abzweig an der Sternstraße erneuert. Die Arbeiten kosten knapp 1,3 Millionen Euro.

Die Dauer: Über zwei Wochen Umleitungen und Ersatzverkehr

Die Arbeiten starten an diesem Freitag. An diesem Tag wird es ab 4 Uhr zu Einschränkungen im Liniennetz kommen. Den Angaben der Dresdner Verkehrsbetriebe zufolge ziehen sich die Arbeiten über die gesamten Herbstferien und dauern voraussichtlich bis 16. Oktober, 3 Uhr. Die Herbstferien sind bewusst ausgewählt worden, da in dieser Zeit erwartungsgemäß weniger Autos un­terwegs sind, heißt es von den DVB.

Die Linie 4: Busse statt Bahnen auf der Leipziger Straße

Die Straßenbahnen der Linie 4 fahren von Laubegast kommend nur bis zur Anton-/Leipziger Straße und anschließend über die Großenhainer Straße zur Fritz-Reuter-Straße. Von dort fahren die Trams als Linie 13 nach Prohlis. Der wegen der Großbaustelle in Radebeul dort ohnehin schon nötige Ersatzverkehr wird indes bis nach Dresden ausgedehnt. Der gesamte Abschnitt zwischen Weinböhla und der Anton-/Leipziger Straße wird mit Bussen bedient.

Die Linie 9: Endstation am Betriebshofs Trachenberge

Auch die Linie 9 wird wegen der Ar­beiten eingedampft: Die Straßenbahnen fahren aus Richtung Prohlis kommend ebenfalls nur bis zur Anton-/Leipziger Straße. Von dort rollen die Niederflurwagen über die Großenhainer Straße zum Trachenberger Platz, wo sie schließlich am nahen Betriebshof der DVB wenden und zurück nach Prohlis fahren.

Die Linie 13: Bahnen rollen nur bis zur Friedensstraße

Die Linie 13 endet während der Bauarbeiten bereits an der Friedensstraße. Hier werden die Bahnen zur Linie 4 und fahren nach Laubegast.

Der Ersatzverkehr für die 9 und 13: Busse nach Kaditz

Statt der Bahnen der Linien 9 und 13 pendeln zwischen Pieschen und Kaditz Busse. Diese fahren zwischen Friedensstraße und Kaditz über die Bürgerstraße und Mickten und sind als EV 13 gekennzeichnet.

Der Autoverkehr: Umleitung in Richtung Radebeul

In Richtung Zentrum rollt der Autoverkehr direkt an der Baustelle vorbei. Stadtauswärts müssen Autofahrer jedoch eine Umleitung in Kauf nehmen. Diese erfolgt über die Rehefelder Straße und Wurzener Straße. Entlang dieser Strecke werden an mehreren Kreuzungen Ampeln aufgestellt. Auch die Busse des Ersatzverkehrs in Richtung Kaditz und Weinböhla fahren über die Umleitung. Die Haltestelle Mickten kann daher in diese Richtung nicht direkt angefahren werden. Stattdessen halten die Busse an der Station der Linie 64 in der Wurzener Straße.

