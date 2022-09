Der Nachfrage nach dem Dresdner Sozialticket ist so groß, dass das zuständige Amt nicht alle Anträge rechtzeitig bearbeiten wird. DVB und Stadt beschlossen nun eine Übergangslösung für den September.

Ein Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) fährt am Morgen über eine Brücke im Dresdner Stadtgebiet.

Dresden. Das 9 Euro-Ticket endete am 31. August. Diesen Wegfall bemerken auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Statt 200 kämen nun etwa 1.000 Menschen täglich in das Kundenzentrum, um andere vergünstigte Fahrscheine zu beantragen, teilten die DVB mit. Das stark gestiegene Interesse an den Sozialtickets stellt auch das Sozialamt vor Herausforderungen. Daher gibt es nun Ausnahmeregelungen für Dresden-Pass-Berechtigte.

Schüler, Azubis und Empfänger bestimmter Sozialleistungen sind in Dresden berechtigt, vergünstigt den Nahverkehr zu nutzen. Damit die Leistungsempfänger das sogenannte Sozialticket nutzen können, muss ein gültiger Dresden-Pass vorhanden sein. Für diesen müssen die Berechtigten zunächst einen Antrag beim Sozialamt stellen – und daran hakt es im Moment.

„Insgesamt 800 Antragsteller warten derzeit auf den Dresden-Pass“, so das Dresdner Sozialamt. Die Bearbeitung der Anträge wird voraussichtlich noch etwa drei Wochen dauern, heißt es dazu. Damit die Wartenden sofort den Rabatt nutzen können, erarbeiteten DVB und Stadtverwaltung eine Übergangslösung für diesen Monat.

Wie funktioniert der Nachweis bei einer Kontrolle?

Wer Sozialleistungen beziehe, die zum Erhalt des Dresden-Passes berechtigen, könne im September an DVB-Automaten Tickets zum Sozialtarif kaufen, heißt es dazu aus dem Rathaus. Statt 66,40 Euro kostet eine Monatskarte dann 49,80 Euro. Ein Viererticket ist von 9,40 Euro auf 7,05 Euro reduziert.

Bei Kontrollen in Bus und Bahn müssen Fahrgäste, die auf dieses Angebot zurückgreifen, ihre Berechtigung vorweisen. Die Stadtverwaltung erklärt das Prozedere: „Es muss für die Kontrolleure ersichtlich sein, um welche Person (Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum) und welche Sozialleistung (Bezeichnung der Leistung, Rechtsgrundlage) es sich handelt.“ Eine Kopie reiche aus, nicht erforderliche Daten können geschwärzt werden.

Einen Dresden-Pass können alle Bürger der Stadt beantragen, die folgende Leistungen beziehen: Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (3./4. Kapitel SGB XII), Arbeitslosengeld ll oder Sozialgeld (SGB II), Wohngeld (WoGG), Kinderzuschlag (§ 6a BKGG), Barbeträge für Kinder und Jugendliche vom Jugendamt (§§ 39, 40 SGB VIII) und Asylbewerberleistungen (AsylbLG). Weitere Informationen unter www.dresden.de/dresden-pass.

