DVB bei Fahrgästen erneut am beliebtesten

Dauermeister: Das können nicht nur die Bayern, das können auch die Dresdner Verkehrsbetriebe. Zum achten Mal in Folge haben sich die DVB den Spitzenplatz in Sachen Kundenzufriedenheit gesichert. So lautet das Ergebnis einer Umfrage unter Fahrgästen von insgesamt 41 Verkehrsunternehmen.

Aber: In diesem Jahr müssen sich die Verkehrsbetriebe den ersten Platz mit den Kollegen aus Rostock teilen. Und in einigen Punkten gab es von den Nutzern weniger gute Noten als noch 2021. DNN-Reporter Sebastian Kositz hat die Auswertung analysiert. Jetzt lesen

Wir müssen sehen, dass wir dieses Niveau halten. Mirko Rüde DVB-Marktforscher, über die Auswertung des Kundenbarometers

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz bleibt unter 100: Die Zahl der bekannten aktiven Coronainfektionen in Dresden sinkt immer weiter. Die Inzidenz ist hingegen gestiegen, weil die Zahlen vom Feiertag nachgereicht worden sind. Jetzt lesen

Zahl der Corona-Erkrankungen nimmt weiter ab – Anteil von Omikron-Sublinie BQ.1.1 vervierfacht: Seit Mitte Oktober geht die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle zurück, dieser Trend setzt sich laut Robert Koch-Institut in der vergangenen Woche fort. Auch aus den deutschen Intensivstationen gibt es gute Nachrichten. Jetzt lesen

Christmas Garden lässt Schlosspark Pillnitz glitzern

Das Dresdner Schloss Pillnitz ist seit dem Barock eigentlich eine Stätte sommerlicher Lustbarkeit. Millionen Lichter machen den Park nach zwei Jahren Pause nun im Winter wieder zum Zaubergarten. Jetzt lesen

Bilder an ukrainische Häuserwände gesprüht: Streetart-Künstler Banksy veröffentlicht Bekennervideo

Schon vor Tagen sind großteils an Häuserwände gesprühte Bilder in der Ukraine entdeckt worden. Fotos davon hatten in sozialen Medien die Runde gemacht. Wer dahinter steckte, war bislang aber nicht bekannt. Jetzt lesen

Sonntag 11 Uhr - Eröffnung eines neuen Trauerwegs auf dem Friedhof Cotta: Menschen helfen, den Tod eines Angehörigen zu verarbeiten, und zum tieferen Nachdenken über die Endlichkeit des Lebens anregen will ein Trauerweg auf dem 125 Jahre alten evangelischen FriedhofCotta. Eröffnet wird er am Totensonntag – evangelische Christen bezeichnen ihn als Ewigkeitssonntag – nach dem Gottesdienst, der 10 Uhr in der Friedhofskapelle beginnt. Es musiziert der Posaunenchor. Geplant sind auch Führungen. Ort: Friedhof Dresden-Cotta, Gorbitzer Str. 6, 01157 Dresden.

Am Sonnabend versammeln sich die Dresdner Bündnisgrünen zwischen 14 und 19 Uhr zu ihrem zweiten Stadtparteitag in diesem Jahr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Beschränkung von Feuerwerken im Elbtal auf ein Minimum, das Verbot von Pferdekutschen und das Parken am Elberadweg.

... eine WM ohne Bier

Der Verkauf von Alkohol rund um die WM-Spiele in Katar wird untersagt. Das kündigt die Fifa zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel am Sonntag an. Der Kauf von alkoholischen Getränken ist bei der WM nur an lizenzierten Veranstaltungsorten möglich. Jetzt lesen

