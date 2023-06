﻿Als Dresden 1973 knapp einer Flugzeug-Katastrophe entging

Dresden. Es war der 23. Juni 1973, ein wolkenreicher und recht kühler Sonnabend. Der bereits feststehende DDR-Fußballmeister Dynamo Dresden empfing am letzten Spieltag der Oberliga-Saison den FC Karl-Marx-Stadt und gewann am Ende mit 2:1. Der Jubel über das frühe 1:0 durch Torschützenkönig Hans-Jürgen Kreische war noch nicht verhallt, als plötzlich am Horizont hinter dem Großen Garten eine Rauchfahne aufstieg, die viele Zuschauer im voll besetzten Dynamo-Stadion sehen konnten.

Unter ihnen war der Dresdner Hobbyhistoriker und Buchautor Christoph Pötzsch, damals gerade 18 Jahre alt geworden. „Ich war da mit meinen Mitschülern und sagte ihnen, dort ist ein Flugzeug abgestürzt. Die sagten natürlich, ich bin total verblödet“, erinnert er sich. Doch er sollte Recht behalten. In der Gartenheimsiedlung im Stadtteil Gruna, drei Kilometer Luftlinie östlich des Stadions, war ein Abfangjäger der Nationalen Volksarmee (NVA) vom Typ MiG-21 MF in einer Gartenanlage niedergegangen, zerbrochen, explodiert und ausgebrannt. Die damalige Bezirkshauptstadt schrammte nur haarscharf an einer großen Katastrophe vorbei.

Ein Wunder, dass es keine Toten gab

„Da kann man nur von Glück reden, dass es keine Toten gegeben hat. Wenn schönes Wetter gewesen wäre, dann wären sicher viel mehr Leute im Garten gewesen. Nur ein Gartenbesitzer war vor Ort, der stand unter Schock“, sagt Ina Schröter. Sie beackerte damals wie heute eine Parzelle nur wenige Meter vom Einschlagort entfernt, war aber an jenem Tag mit ihrem Mann in der Sächsischen Schweiz.

Als sie nach Hause kam, erfuhr sie gleich von ihrer Mutter, was passiert war. In ihren Garten am Grabenwinkel durfte sie nicht. „Polizei und Armee hatten alles abgesperrt. Hier wurde penibel nach Munition gesucht. Auch in unserem Erdbeerbeet wurde wohl was gefunden“, erzählt sie.

Heute geht es wieder ruhig zu am Gartenzaun von Ina Schröter am Grabenwinkel. Vor 50 Jahren lag wenige Meter hinter ihrem Standort das Flugzeugwrack. © Quelle: Stefan Schramm

Der Hauptteil der Maschine lag zwei Gärten weiter. Der rund sieben Tonnen schwere und mehr als 15 Meter lange Koloss hatte aus Norden kommend im langsamen Gleitflug noch gerade so einen Garagenkomplex entlang der Straße Grabenwinkel überflogen, setzte in der Gartenanlage auf, mähte Schuppen, Zäune und Hecken nieder und kam nach 50 Metern am Damm des Blasewitz-Grunaer Landgrabens zum Stehen, einen Steinwurf nördlich der Brücke Frauensteiner Platz. Dort zerbrach die MiG in zwei große Teile, kurz davor war bereits der linke Tragflügel abgerissen. Eine Anwohnerin hatte die Szene vom Fenster aus beobachtet und schrie hysterisch. Ein Mann aus der Nachbarschaft, der gerade noch ruhig auf dem Balkon gesessen hatte, stürzte mit einem Handfeuerlöscher los.

Aber da war natürlich nichts zu machen. „Das Flugzeug hat etliche Bäume mitgenommen. Der eine oder andere Gartenbesitzer war froh, dass sie weg waren“, sagt Ina Schröter schmunzelnd und ergänzt: „Auch ein paar Gartenlauben hat es weggesäbelt.“ Das wiederum sorgte für mehr Unbehagen bei den Betroffenen. „Aber am Ende freuten sie sich, weil sie schöne neue Gartenhäuser bekamen“, feixt Reiner Bernhardt, ein weiterer Zeitzeuge. Er war an jenem Tag im Urlaub und hörte abends im Westradio von einem Flugzeugabsturz in Dresden. Da ahnte er noch nicht, dass es sein Wohnhaus war, das die Maschine nur um wenige Meter verfehlt hatte.

Keine Zeitung berichtet über den Flugzeugabsturz in Dresden

Die Feuerwehr hatte es von der nahen Wache Schlüterstraße nicht weit zum Einsatzort und löschte das Flugzeug und den durch brennenden Treibstoff verursachten Flächenbrand zügig. Schaulustige waren ebenfalls schnell zur Stelle, wurden aber von den immer zahlreicher eintreffenden Polizeikräften zurückgedrängt. „Das wusste ziemlich bald die ganze Stadt. Obwohl damals in der Zeitung nicht darüber berichtet wurde, war Gruna plötzlich sehr bekannt in Dresden“, weiß Ina Schröter noch.

An Schaulustigen mangelt es nicht. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht vom Flugzeugabsturz bei Anwohnern und in der ganzen Stadt. © Quelle: Archiv der Dresdner Feuerwehr

Auch am Heimatflugplatz der Unglücksmaschine in Preschen bei Cottbus herrschte hektische Betriebsamkeit. Der Absturz sprach sich beim dort stationierten Jagdfliegergeschwader 3, mit seinen 90 MiG-21 damals eines der modernsten der NVA, noch am späten Nachmittag herum, obwohl alles strenger Geheimhaltung unterlag. Worum es ging, wusste bald auch der Thüringer Helmut Scharfenberg. Er war erst zwei Monate zuvor nach Preschen verlegt worden und diente dort als Unteroffizier auf Zeit in der Kontroll- und Reparaturstaffel.

„Wir erhielten den Befehl, vor Ort zu bergen. Nach dem Essen ging es mit einem IFA G5 nach Dresden. Wir waren fünf, sechs Mann und saßen auf der Ladefläche“, berichtet er. „Die Maschine war noch als solche zu erkennen, aber natürlich nicht mehr zu retten. Ein paar Teile haben noch gedampft. Den Geruch von dort habe ich noch heute in der Nase“, erzählt Helmut Scharfenberg. „Wir kamen völlig unvorbereitet dorthin, haben in den Gärten Kleinteile aufgesammelt. Geschlafen haben wir auf dem Flachdach einer Garage. Am Sonntag kam dann ein Mobilbagger T 174, der die großen Teile auf einen Tieflader gehoben hat“, erinnert er sich.

Zwei Monate später stürzte eine Mig bei Senftenberg ab

Noch am Sonntagabend ging es für ihn nach getaner Arbeit zurück nach Preschen. „Ich habe auch ein paar Funde als Andenken aufgehoben, darunter ein Typenschild und eine kleine Abdeckung. Die habe ich heute noch. Das war ja streng verboten, wahrscheinlich habe ich damals Hochverrat begangen. Ich denke aber, das ist verjährt“, schmunzelt Helmut Scharfenberg. Zwei Monate später stürzte die nächste MiG-21 aus Preschen ab, diesmal nahe Kleinkoschen bei Senftenberg. Der Pilot starb dabei. „Wir kannten die Piloten vom Sehen her. Unsere Vorgesetzten hatten nach den Vorfällen schlechte Laune, es gab richtig Stunk.“

Der Pilot der Dresdner Maschine überlebte. Der damals 26-jährige, zwischenzeitlich verstorbene Oberleutnant Ralf G. hatte den Schleudersitz betätigt, rettete sich per Fallschirm und landete im Bereich Südhöhe/Münzmeisterstraße in Zschertnitz. Das abgesprengte Kabinendach fiel auf die Thomas-Mann-Straße in Torna. Und sein Sitz krachte 900 Meter weiter östlich im benachbarten Prohlis auf den Fußweg an der Straße Am Anger, was zwei dort spielenden Mädchen den Schreck ihres Lebens einjagte. Wie durch ein Wunder kam dabei niemand zu körperlichem Schaden.

Eines dieser Mädchen war die heute 55-jährige Cornelia Hamann, die sich noch an den Vorfall erinnert: „Da kam plötzlich mit einem pfeifenden Geräusch was übers Dach geflogen, das aussah wie ein Sessel. Meine Freundin und ich sind losgerannt und in dem Moment krachte es auch schon. Das Ding hatte die Gehwegplatten zertrümmert und sich richtig tief eingegraben. Meine Mutter stand zufällig neben uns am Fenster und schimpfte los – weil sie dachte, jemand würde sonnabends den Dachboden entrümpeln und das Zeug runterwerfen.“ Wenig später rückten Volkspolizei und Stasi an und bemühten sich, den Sitz unauffällig wegzutransportieren.

„Die Leute im Haus sagten später, im Moment des Einschlags habe es richtig gescheppert. Wie bei einem kleinen Erdbeben“, erzählt Cornelia Hamann. Die damals Fünfjährige sollte unterdessen bei einer Befragung am Absturzort mit einem Stöckchen auf der Erde aufmalen, was sie gesehen hatte. Das Wohlbefinden des erschrockenen und zitternden Mädchens war für die Genossen uninteressant. „Heute würde sowas nicht mehr passieren, dass man uns dort einfach stehen lässt“, ist sie überzeugt. „Ich habe das ganz gut verdrängt. Nur manchmal, wenn ich über mir einen Düsenjäger höre, kommt das wieder hoch.“ Doch wie konnte es überhaupt zu so einem gravierenden Vorfall mitten in der Großstadt kommen?

Was war die Ursache für den Absturz 1973?

Viele Antworten darauf liefert eine 189 Seiten starke, als „Geheime Verschlusssache“ deklarierte Untersuchungsakte, die im Militärarchiv in Freiburg im Breisgau lagert und das Geschehene minutiös auflistet. Demnach starteten gegen 14.50 Uhr zwei MiG-21 in Preschen, um eine Abfangübung im Paar durchzuführen. Es war bereits ihr zweiter Flug an diesem Nachmittag. Entgegen dem Befehl – Ralf G. war für das Manöver nicht mal richtig ausgebildet – durchstießen sie die Wolkendecke in geschlossener Gefechtsordnung, also wenigen Metern Entfernung zueinander. Exakt um 15 Uhr kollidierten beide Maschinen im Steigflug in mittlerweile neun Kilometern Höhe über Weinböhla, etwas oberhalb der Wolken.

Die Ursache: eine kurze Unaufmerksamkeit. Beim Ausschalten der Nachbrenner kamen sich, bedingt durch die Ablenkung der Piloten beim gleichzeitigen Wechsel des Funkkanals, beide Düsenjäger – sie waren damals jeweils erst ein reichliches Jahr alt – bedrohlich nahe. Das Ausweichmanöver von Ralf G. im hinteren Flugzeug, der über 325 Stunden Flugerfahrung verfügte, war nicht nach Vorschrift und misslang. Statt nach der freien Seite auszukurven, versuchte er, die andere Maschine zu unterfliegen. Er rammte mit der Seitenflosse das Leitwerk der leicht versetzt vorausfliegenden MiG-21 mit dem 31-jährigen Hauptmann Karl-Heinz B. am Steuer.

Dessen Kampfjet wurde dabei manövrierunfähig, flog eine Linkskurve und ging in einen steilen Sinkflug über. Karl-Heinz B. wusste nicht, was passiert war. Überrascht vom plötzlichen Technikausfall und den wilden Bewegungen seines Flugzeugs mit stattlichen G-Kräften, katapultierte er sich und landete zehn Minuten später leicht verletzt – mit Rückenschmerzen und einer Gehirnerschütterung – am Fallschirm im Norden Weinböhlas nahe dem Badeweg im Wald. Von Schwindelgefühlen und Brechreiz geplagt, legte er sich hin und schlief ein. Als er eine halbe Stunde später durch ein in der Nähe vorbeifahrendes lautes Moped wieder zu sich kam, bat er einen Anwohner um Hilfe. Ein Suchtrupp der Polizei entdeckte ihn gegen 16 Uhr und fuhr ihn ins Meißner Krankenhaus.

Sein Kampfjet hatte sich unterdessen mit hoher Triebwerksleistung rund vier Kilometer weiter südlich fast senkrecht in die Erde einer Sauerkirschplantage gleich hinter dem Gärtnereibetrieb an der Schillerstraße 96 in Coswig gebohrt und dort einen trichterförmigen, zehn Meter breiten und drei Meter tiefen Krater hinterlassen. Von dieser Maschine blieb im Gegensatz zu jener von Ralf G. entsprechend wenig übrig – zumindest keine größeren Teile, anhand derer sich nach der Unfallursache forschen ließ. Die Trümmer flogen hunderte Meter weit.

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Besonders betroffen war der nächste Wohnblock an der Straße des Friedens. Das Schadensgebiet reichte bis zur Moritzburger Straße und Am Rietzschkebach. Ein Augenzeuge gab damals zu Protokoll, die Stichflamme sei dunkelrot und 60 bis 80 Meter hoch gewesen. Wie durch ein Wunder gab es auch bei dieser heftigen Explosion keine Verletzten, allerdings 124670 Mark Sachschaden vorwiegend durch kaputte Fensterscheiben, zerstörte Gewächshäuser und vernichtete Pflanzen. Schnell kümmerte sich die Staatsmacht um die Unannehmlichkeiten, die Versicherung zahlte ohne Murren den Schadenersatz.

Doch manche Umstände, nicht nur verloren gegangenes geheimes Kartenmaterial der Piloten, sorgten bei den Schlapphüten für Sorgenfalten: „In unmittelbarer Nähe (Genossenschaftsstraße 3) befanden sich Bürger der BRD mit einem Kfz im Urlaub“, hieß es. Das Recklinghäuser Autokennzeichen wurde bei der Stasi aktenkundig. Die gesamte Akte birgt übrigens teils eine unfreiwillige Komik: Während der diensthabende Meteorologe auf den Namen Klima hörte, hieß ein hoher Offizier, der im Jagdgeschwader für die fliegerische Ausbildung zuständig war, ausgerechnet Patzer.

Russisch Roulette am Himmel

Apropos, da war ja noch das andere Flugzeug, dessen Pilot den verhängnisvollen Fehler begangen hatte: Ralf G. war sich über die von ihm verursachte Kollision im Klaren. Er probierte viel, doch auch ihm gelang nicht, seine MiG-21 wieder unter Kontrolle zu bringen. Der Abfangjäger ging in einen Gleitflug über. Die Funkverbindung war weg, er segelte mittlerweile über Dresdner Stadtgebiet, zunächst tausende Meter hoch zwischen den Wolken über Kaditz, Pieschen und die Neustadt in Richtung Johannstadt. Etwa dort, zweieinhalb Minuten nach dem Zusammenstoß, katapultierte sich Ralf G. in 3000 Metern Höhe aus seiner Maschine, die sich nun führerlos und recht langsam fliegend, aber relativ steil sinkend dem Boden näherte. Was nun folgte, war quasi Russisch Roulette am Himmel.

Wo genau die MiG-21 einschlagen würde, war purer Zufall. Über dem östlichen Stadtgebiet – von Bühlau bis Zschachwitz – vollführte sie in permanenter Linkskurve bei ihrem spiralförmigen Sinkflug noch zwei Vollkreise. Das belegen die Daten der Funkmessstation, die die Maschine bis in eine Höhe von 500 Metern noch auf dem Schirm hatte. Drei Minuten nach dem Katapultieren kam sie aus den tief hängenden Wolken hervor und ging in Landelage, aber ohne ausgefahrenes Fahrwerk, Landeklappen und Bremsfallschirm, in Gruna nieder. Ein Horror! Wenige Meter höher oder niedriger und es hätte einen heftigen Einschlag in ein Wohnhaus gegeben. So wie Anfang 1975 in Cottbus, als ein weiterer Absturz einer MiG-21 sieben Todesopfer forderte.

Ironie der Geschichte: Die zuletzt nur äußerst knapp überflogene Garagenzeile steht dort, wo sich zuvor die bei den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Häuser Grabenwinkel 35 bis 45 befanden. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebäuden in der Siedlung wurden sie in den 1950er Jahren nicht wieder aufgebaut, sondern abgerissen. Hätten die britischen bzw. US-amerikanischen Bomber 1945 an dieser Stelle nicht ihr Werk getan, wäre 28 Jahre später erneut der Tod aus der Luft nach Gruna gekommen. Die NVA-Maschine hätte diesen Wohnblock getroffen.

Immerhin: Durch den Einschlag in Kleingärten war ein viel geringerer Sachschaden zu erwarten als bei einem Haus. Er summierte sich dennoch auf stattliche 31661 Mark, was bemerkenswert schnell feststand: „Eine Ausfertigung der Schadensprotokolle wurde am 27.06.73 dem Leiter der Abteilung Finanzen des Kommandos der Luftstreitkräfte zur Schadensregulierung über die Deutsche Auslands- und Rückversicherungs-AG (DARAG) übergeben“, heißt es in der Akte. Der vom Treibstoff verseuchte Boden wurde abgetragen und später auf der Halde am Hammerweg verkippt. Es ging darum, in Nacht- und Nebelaktionen möglichst schnell alle Spuren zu verwischen: „Die Absturzstelle wurde in einen solchen Zustand versetzt, der keine Rückschlüsse auf die Aufschlagcharakteristik ermöglicht“, steht in der Akte. Geschädigte wurden bei der Neubeschaffung von Baustoffen unterstützt.

Verweise und Degradierungen für das fliegende Personal

Unterdessen untersuchte eine Kommission unter Leitung des Stellvertreters des Chefs der Luftstreitkräfte/Luftverteidigung den Vorfall. Wenige Tage nach der Havarie gab es beim Jagdgeschwader 3 in Preschen eine vorläufige Auswertung. Das gesamte fliegende Personal wurde belehrt. Die beiden Piloten wurden im Dienstgrad um eine Stufe degradiert, ihre fliegerische Leistungsklasse für die Dauer eines Jahres zurückgestuft bzw. aberkannt. Drei Kommandeure mit dem Dienstgrad Major oder höher erhielten strenge Verweise.

Helmut Scharfenberg und die anderen Soldaten hatten beim Beräumen übrigens ganze Arbeit geleistet: An beiden Absturzorten wurden jeweils rund 100 Geschosse bzw. Hülsen geborgen, darunter Panzerspreng- und Splitterbrandpatronen des Kalibers 23 mm. Ralf G. kam ins Lazarett nach Forst, wo er psychologisch betreut wurde. Nach der Wende arbeitete er als Wachmann im Westen. An den Absturzorten weist nichts mehr auf die Beinahe-Katastrophe hin. Gras ist über die Sache gewachsen. Aber Gartennutzerin Ina Schröter hat beobachtet: „Ab und zu kommen noch Leute her und sagen: Guck, dort ist damals das Flugzeug abgestürzt.“

