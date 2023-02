﻿Droht dem Jugend-Öko-Haus in Dresden das Aus?

Exkursionen, Naturforschertreffs, Naturschutzeinsätze und vieles andere mehr bietet das Jugend-Öko-Haus im Großen Garten in Dresden. Nach 16 Jahren zieht sich der bisherige Träger aus dem Projekt zurück. Aber das ist nicht das eigentliche Problem.

Dresden. Seit über 30 Jahren gibt es im Großen Garten das Jugend-Öko-Haus. Es befindet sich in einem der Kavaliershäuschen am Palaisteich, ist eine Institution in Sachen Natur- und Umweltbildung. Doch wie lange wird dieses Angebot noch existieren?

Bisheriger Träger zieht sich zurück

„Zum 30. April 2023 gibt das CJD Sachsen/Thüringen nach 16 Jahren die Trägerschaft des Projektes Jugend-Öko-Haus Dresden ab“, heißt es auf der Internetseite des Jugend-Öko-Hauses. Ob und wie es weitergeht, das steht bislang in den Sternen.

„Es sieht nicht gut aus. Wir sind im Krisenmodus“, sagt Heidi Spänhoff aus dem Jugend-Öko-Haus, in dem vier Angestellte und zwei Mitarbeiter im Rahmen des freiwilligen ökologischen Jahres tätig sind. Bis heute sei unklar, ob das Projekt weitergeführt wird und wenn ja durch wen. Zentrale Frage aber ist, ob das Kavaliershaus überhaupt noch für diese Nutzung zur Verfügung steht. Sie befürchten, dass sie aus dem Kavaliershaus ausziehen müssen und das Projekt stirbt.

Heidi Spänhoff und Vincent Schröder-McKillop mit Roten Königsnattern aus den Terrarien im Jugend-Öko-Haus. Die Terrarienausstellung im Obergeschoss ermöglicht es Kindern, Reptilien, Spinnentieren und Insekten zu begegnen und mehr über sie zu erfahren, damit Vorurteile und Ängste schwinden. © Quelle: Dietrich Flechtner

Vielfältige Natur- und Umweltbildung

Unzählige Kinder, Jugendliche und ganze Familien haben in den vergangenen Jahrzehnten unter dem Motto „Natur erleben, verstehen, schützen“ lehrreiche und kreative Stunden im Jugend-Öko-Haus verbracht, sich u.a. mit Ameisen, Eulen, Singvögeln und dem Thema Wolf beschäftigt, Wildkräuter kennengelernt, Biotope gepflegt, sind auf Entdeckertour in die Natur gegangen. Die Terrarienausstellung im Obergeschoss ermöglicht es Kindern, Reptilien, Spinnentieren und Insekten zu begegnen und mehr über sie zu erfahren, damit Vorurteile und Ängste schwinden.

Eine Coloradokröte © Quelle: Dietrich Flechtner

„Pro Woche verbringen etwa 60 Kinder und Jugendliche im Jugend-Öko-Haus im Großen Garten ihre Freizeit. Rund 3500 Kinder nahmen allein im vergangenen Jahr an unseren Veranstaltungen, Treffs, Ferienprogrammen, Camps usw. teil“, schätzt Heidi Spänhoff. „Außerdem sind wir Umweltbildungspartner für viele Schulen und Kindertagesstätten in Dresden und Umgebung und ausgebucht bis nach den Sommerferien. Ich müsste jetzt anfangen, die ganzen Veranstaltungen abzusagen.“ Die Frage ist auch – wohin mit den ganzen Terrarienbewohnern?

Zu wenig finanzielle Unterstützung

Der CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V.) war 16 Jahre lang Träger des Projektes Jugend-Öko-Haus. Er habe jetzt aus wirtschaftlichen Gründen das Handtuch werfen müssen.

Grund sei, dass der Tarifvertrag, nach dem die Angestellten des CJD – also auch die Mitarbeiter des Jugend-Öko-Hauses – bezahlt werden, von der Stadt nicht anerkannt werde. „Unser Tarif liegt oberhalb der Fördergrenze“, heißt es. Dadurch entstehe für den Träger ein Minus, auf dem er sitzenbleibe. Das könne man nicht dauerhaft leisten.

Ausschreibung vorzeitig beendet

Die Mitarbeiter des Jugend-Öko-Hauses wissen seit Sommer vergangenen Jahres vom CJD, dass dieser Ende des Jahres die Trägerschaft beenden will. Der Träger habe noch einen Überbrückungszeitraum drangehängt, um einen geregelten Übergang zu einem neuen Träger zu ermöglichen. Das Projekt wurde ausgeschrieben und es hätten sich auch einige Interessenten gefunden, die das Projekt weiterführen würden wollen.

„Ende Januar sind wir informiert worden, dass das Interessenbekundungsverfahren eingestellt worden sei, weil der Standort des Jugend-Öko-Hauses nicht mehr zur Verfügung stehe“, so Heidi Spänhoff auf DNN-Nachfrage. Dass die Mitarbeiter jetzt fürchten, dass der Zeitraum bis Ende April zu kurz ist, um ein neues Domizil zu finden und das Projekt neu auszuschreiben, liegt auf der Hand.

In diesem Kavaliershaus ist das Jugend-Öko-Haus untergebracht © Quelle: Dietrich Flechtner

Kavaliershaus steht nicht mehr zur Verfügung

Wie eine Nachfrage bei der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG) ergab, hat das Projekt im Großen Garten tatsächlich keine Zukunft. Zumindest nicht im jetzigen Gebäude. „Wir haben mit der Landeshauptstadt Dresden einen Mietvertrag zum Kavaliershaus D im Großen Garten. Völlig einvernehmlich haben wir uns mit der Stadt Dresden auf einen Aufhebungsvertrag zum 30. April geeinigt“, erklärt SBG-Sprecherin Anita Radicke.

Zum einen habe der Staatliche Schlösserbetrieb „dort dringend Eigenbedarf für die sozialpädagogische Betreuung der Parkeisenbahn und die Mitarbeiter in unserem Projekt zu Klimawandel in historischen Gärten“. Zum anderen ziehe sich ja der Träger des Jugend-Ökohauses zeitgleich aus dem Projekt zurück, so die Antwort.

Stadt will Angebote der Kinder- und Jugendbildung neu ordnen

Die Stadtverwaltung Dresden bestätigt auf Anfrage der DNN, dass mit dem Rückzug des CJD Sachsen das Kavaliershaus an die Schlösserverwaltung zurückgegeben werden soll.

Unabhängig davon habe der Jugendhilfeausschuss im Jahr 2021 beschlossen, alle durch das Jugendamt Dresden geförderten Angebote der Außerschulischen Kinder- und Jugendbildung neu zu ordnen. Wenn sich die Gremien mit der Förderung 2023/2024 befassen, werde das Bestandteil sein. „Eine Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses soll der Sitzung am 30. März 2023 erreicht werden“, so die Stadt weiter. Konkretere Angaben machte die Stadt trotz Nachfrage bislang nicht.

Unterdessen habe der Vorstand des Fördervereins „Freunde und Förderer des Jugend-Öko-Hauses e. V.“ am Abend des 8. Februar bei Bildungsbürgermeister Jan Donhauser um einen Gesprächstermin gebeten, teilte die Stadtverwaltung den DNN mit. Dieser Termin werde dem Förderverein auch zeitnah angeboten, hieß es.