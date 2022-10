Am Wiener Platz wird vermehrt gedealt – nach der Pandemie wird die Drogenszene wieder aktiver. Stadt und Polizei planen Maßnahmen wie vermehrte Streifen und Komplexeinsätze. Die Umsetzung beginnt in den kommenden Tagen.

Drogenszene in der Dresdner Innenstadt: Das plant die Polizei am Wiener Platz

Dresden. Stadt und Polizei haben einen Plan zum Vorgehen am Wiener Platz entwickelt. Der Vorplatz des Hauptbahnhofes ist nicht nur das Tor zur Dresdner Innenstadt, sondern seit Jahren auch für seine Drogenszene bekannt. Seit Frühjahr 2021 vermeldete die Polizei dort einen Kriminalitätsrückgang – dieser sei jedoch offenbar nicht nachhaltig, sondern pandemiebedingt gewesen, sagte jetzt Polizeipräsident Lutz Rode.

Darauf deuteten laut Rode unter anderem Hinweise aus Geschäften vor Ort und Beschwerden von Touristen hin. Am 19. September kontrollierten die Dresdner Polizisten den Bereich Wiener Platz und Prager Straße im Rahmen eines Aufklärungseinsatzes. Das Ergebnis: drei Strafverfahren wegen des Besitzes von und zwei Festnahmen wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln. Das seien Anzeichen, dass sich am Wiener Platz erneut eine Drogenanbieterszene etabliere – ähnlich wie bereits 2018, so der Polizeipräsident. Diese wollen sich Polizei und Stadtverwaltung jetzt gemeinsam vorknöpfen.

Vermehrte Streifen und Komplexeinsätze

Seit Oktober gilt der Wiener Platz wie schon vor 2021 wieder als „herausragender Kriminalitätsbrennpunkt“. An solchen Orten sind dürfen Polizisten beispielsweise Personen durchsuchen und deren Identität feststellen. In Zukunft soll es mehr uniformierte Präsenz in der Gegend geben. Die Polizei Dresden und Kräfte der Sächsischen Bereitschaftspolizei werden den Platz vermehrt bestreifen.

Lutz Rodig kündigte außerdem eine Neuauflage von Komplexeinsätzen an. Dabei sind sowohl Ermittler in zivil vor Ort, die den Kauf und Verkauf von Drogen dokumentieren, als auch uniformierte Einsatzkräfte, die die Verdächtigen dann vorläufig festnehmen. Die Einsatzmaßnahmen beginnen in den kommenden Tagen, heißt es vonseiten der Polizei.

„Für eine erfolgreiche und nachhaltigere Trendumkehr bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes. Denn mit polizeilichen Mitteln allein ließe sich bestenfalls eine Verdrängung erreichen“, sagte Lutz Rode jedoch. Daher begleiten nun auch Mitarbeiter des Gemeindlichen Vollzugsdienstes die Beamten, erklärte Ralf Lübs, Leiter des Ordnungsamtes: „Klares Ziel ist es, besser gegen Ruhestörungen, Vermüllen sowie öffentliches Urinieren vorzugehen und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und der Gäste der Stadt zu erhöhen.“

