﻿Suchtbericht Dresden: Alkohol, Crystal und das Smartphone

Dresden. Beim Thema Sucht denken die meisten an Alkohol oder Cannabis. Doch auch Medienkonsum kann abhängig machen. In Dresden suchen immer mehr Menschen deshalb Hilfe, wie der aktuelle Suchtbericht der Stadt zeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Medienkonsum: Suchtberatungen seit 2011 in Dresden verdreifacht

Laut diesem suchten im vergangenen Jahr 146 Menschen in Dresden die städtischen Suchtberatungsstellen wegen problematischen Medienkonsums auf. 2019 waren es noch 107, seit 2011 hat sich die Zahl mehr als verdreifacht. Für die städtische Suchtkoordinatorin Kristin Ferse hat zuletzt die Corona-Pandemie vor allem bei Kindern und Jugendlichen die Problematik verstärkt.

Nach Rückgang: Beratungsfälle wegen Crystal haben zugenommen

Eine weitere Zunahme konstatiert der aktuelle Suchtbericht beim Thema Crystal Meth. So stieg die Zahl der Beratungsfälle im Zusammenhang mit Methamphetamin, wie die Droge im Fachjargon heißt, von 441 im Jahr 2019 auf 478 im Jahr 2021, nachdem im letzten Suchtbericht ein Rückgang festgestellt wurde. Im Bereich illegaler Drogen machten sie fast die Hälfte aller Beratungsfälle aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kriminalstatistik zeigt Rückgang beim Thema Cannabis

Beim Crystal-Konsum handelt es sich um ein sachsenweites Problem. Bei der Häufigkeit der Krankenhauseinweisungen liegt der Freistaat laut Stadtangaben seit 2016 auf Platz drei im Ländervergleich. Der scheinbar gestiegene Crystal-Konsum spiegelt sich auch in der Kriminalstatistik wieder. So ist die Zahl der festgestellten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Zusammenhang mit der Droge seit 2020 in Dresden wieder angestiegen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil an der Gesamtzahl bei 22,2 Prozent. Einen Rückgang stellte die Polizei dagegen bei den Verstößen in Zusammenhang mit Cannabis fest, obgleich sie in Dresden nach wie vor die Mehrheit aller Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz bilden.

Alkohol weiterhin Droge Nummer 1 in Dresden

Der aktuelle Suchtbericht zeigt auch: Alkohol ist nach wie vor Droge Nummer 1 in Dresden. Fast die Hälfte aller Suchtberatungsgespräche im Jahr 2021 kreisten um das Thema Alkohol, das auch die stationäre Suchthilfe seit Jahren dominiert. 73 Prozent aller Krankenhauseinweisungen gingen im vergangenen Jahr in Dresden auf Alkoholkonsum zurück. Eine gute Nachricht, die die aktuellen Zahlen liefern: 2021 zählte Dresden nur einen Todesfall wegen Drogenkonsums. 2020 waren es noch sechs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Corona erschwerte Suchthilfe und -prävention in Dresden

Auch im vergangenen Jahr hat die Corona-Pandemie die Arbeit der Suchthilfe und -prävention in Dresden erschwert, konstatiert die städtische Suchtkoordinatorin Kristin Ferse, verweist aber auch auf wichtige Projekte, die abgeschlossen und begonnen wurden. Dazu zählt Ferse den 2015 vom Stadtrat beschlossenen „Maßnahmenplan für Suchtprävention am Wiener Platz und weiteren Brennpunkten“, wonach ein suchtspezifisches Erwachsenen-Streetwork erfolgreich in Dresden etabliert worden sei.

Neu entstanden sei zudem das Projekt „COA-Aktionsjahre“ zur Stärkung von Kindern aus suchtbelasteten Familien sowie eine Jugendgruppe beim gemeinnützigen Träger der Sozialpsychiatrie GESOP, wo junge Dresdner einen gesunden Medienkonsum erlernen können.

Zum Bericht: www.dresden.de/sucht