Drewag-Streit: Dresden muss 30 Millionen Euro nachlegen

Dresden. Jetzt ist es offiziell: Die EnergieVerbund Dresden GmbH (EVD) und die Thüga AG (Thüga) haben im Rechtsstreit über die Bewertung der Anteile der Thüga an dem EVD-Tochterunternehmen Drewag – Stadtwerke Dresden GmbH (Drewag) eine Einigung erzielt. Das teilten beide Seiten am Mittwoch mit. Bereits in der vergangenen Woche war offenbar geworden, dass eine außergerichtliche Einigung bevorsteht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Differenz von 80 Millionen Euro

In den Verhandlungen haben sich EVD und Thüga darauf verständigt, dass die Thüga für ihren Anteil von zehn Prozent an der Drewag eine Summe von 110 Millionen Euro erhält. Damit muss die kommunale Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München deutlich mehr zurückstecken als die Dresdner Seite. Die Thüga hatte den Wert der Drewag auf 1,6 Milliarden Euro berechnen lassen und daraus einen Anspruch von 160 Millionen für die Anteile abgeleitet. Der EVD hatte dagegen ein Gutachten vorgelegt, wonach der Unternehmenswert bei rund 800 Millionen Euro liegt. Was 80 Millionen Euro macht bei zehn Prozent.

Erbitterter Streit vor dem Landgericht

Zunächst hatten beide Seiten erbittert vor dem Landgericht Dresden über den Unternehmenswert gestritten. EVD und Thüga zweifelten die Gutachten der Gegenseite an und führten zahlreiche Argumente für ihre Positionen an. Der Prozess hätte sich schon in erster Instanz lange gezogen, und angesichts der im Raum stehenden Summen wären Berufung und später Revision wahrscheinlich gewesen. Was eine Verfahrensdauer von bis zu sieben Jahren wahrscheinlich gemacht hätte.

DNN