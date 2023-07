﻿Drewag-Anteile: Durchbruch im Millionenstreit von Dresden

Verkehrssicherheit

Straßensperrung für sicheren Schulweg in Dresden in Sicht

In Dresden deutet sich ein Erfolg für eine Elterninitiative für mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg an: Tausende Unterschriften hat sie für die Sperrung einer Straße gesammelt. Jetzt stellte der Baubürgermeister Hilfe in Aussicht.