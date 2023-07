Dresdnerin rettet gleich zwei Leben

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

häufig sind es die stillen, unbekannten Helden, die besonders beeindrucken. Wie zum Beispiel Anja Blas, eine 41-jährige Dresdnerin. Sie hat binnen eines Jahres zwei Menschen das Leben gerettet. Wer kann das schon von sich behaupten?

Zunächst spendete sie einem unbekannten Krebspatienten Knochenmark. Bei den Voruntersuchungen stellte sich dann heraus, dass ihre Werte auch für eine Nierentransplantation passten, auf die ihr Lebensgefährte so dringend wartete, der zuletzt dreimal die Woche zur Dialyse musste.

Die Mediziner Dr. Juliane Putz und Professor Thomas Christian neben Spenderin Anja Blas und ihrem Lebensgefährten Sebastian Birke. © Quelle: Michael Lukaszewski

Leider haben nicht alle so ein Glück wie er. Viele Patienten warten bis zu zehn Jahre auf ein Spenderorgan. Da die Zahl der Organspenden weiterhin rückläufig ist, werden solche Lebendspenden immer wichtiger. An der Uniklinik wurden seit 1995 rund 1300 Nieren transplantiert, davon 245 von lebenden Spendern. Für Anja Blas und ihren Partner hat die Spende eine neue Lebensperspektive eröffnet. Jetzt lesen.

Zitat des Tages

Wenn wir alles perfekt machen würden, dann würden wir 1. Liga spielen. Momentan spielen wir 3. Liga. Es gibt bei jedem Verein Verbesserungspotenzial. David Fischer, zukünftiger Geschäftsführer Kommunikation bei Dynamo Dresden

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

David Fischer, zukünftiger Geschäftsführer Kommunikation des Fußball-Drittligisten SG Dynamo Dresden Foto: Robert Michael/dpa © Quelle: Robert Michael/dpa

Wird er der neue starke Mann bei Dynamo?

Dynamo Dresdens neuer Geschäftsführer Kommunikation muss einen bislang vernachlässigten Bereich beackern, interimsweise ab 1. August aber auch kaufmännisch tätig sein. Was er vorhat und warum seine Verantwortung noch wachsen könnte. Jetzt lesen.

Aus unserem Netzwerk

Russisches Kriegsschiff feuert Raketen ab. © Quelle: imago images/ITAR-TASS

Mit zunehmender Schwäche wird Russland immer gefährlicher

Drohungen gegen zivile Schiffe im Schwarzen Meer, Attacken auf US-Drohnen in Syrien, Spähaktionen gegen Offshore-Windparks, Gaspipelines und unterseeische Strom- und Internetkabel in Nord- und Ostsee. Ein Politologe sieht in Moskaus „Umsichschlagen“ ein Zeichen gefährlicher Schwäche. Jetzt lesen

Termine des Tages

10.30 Uhr: Sportprojekte - Sportbürgermeister Jan Donhauser geht auf Fahrrad-Tour zu ausgewählten aktuellen Projekten an Dresdner Bootshäusern.

15.30 Uhr: Feierliche Grundsteinlegung für den Erweiterungsneubau der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Kalkreuth (Ladkreis Meißen)

19 Uhr: Auszeichnung - Staatsministerin Barbara Klepsch übergibt im Rahmen eines Konzertes des Bundesjugendzupforchesters eine Barockmandoline an Maja Schütze, mehrfache 1. Bundespreisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, anlässlich des Jahres der Mandoline 2023.

Wer heute wichtig wird

Harry Kane, den der FC Bayern gern verpflichten würde, wird heute 30 Jahre alt und ist Thema beim Saisonstart des RND-Poscasts "Eine Halbzeit mit ..." © Quelle: IMAGO/MIS

Der Podcast „Eine Halbzeit mit...“ geht beim Sportbuzzer in die nächste Runde: Mit dabei ist Neuzugang und Ex-Nationalspieler Lars Stindl. In der ersten Folge der neuen Saison spricht der von Gladbach zum Heimatklub KSC gewechselte Profi über Kylian Mbappé, Harry Kane, für den der FC Bayern mehr als 100 Millionen Euro zahlen würde und der heute seinen 30. Geburtstag feiert, und einiges mehr. Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Trockener Alkoholiker, Ex-Junkie und Mann mit windigen Geschäften: Hunter Biden. © Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

... Bidens Problemsohn: Immer Ärger mit Hunter

Nach dem spektakulären Scheitern eines Deals mit der Staatsanwaltschaft wird Joe Bidens Sohn zunehmend zur politischen Belastung für den US-Präsidenten. Der 53-Jährige war drogensüchtig, hinterzog Steuern und besaß illegal eine Waffe. Doch die Republikaner versuchen vor allem, seine ethisch fragwürdigen Geschäftsaktivitäten auszuschlachten. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN