﻿Dresdnerin gewinnt DAK-Plattwettbewerb in Sachsen zum Thema „Komasaufen“

Dresden. „bunt statt blau“ hieß das Motto des 14. Plakatwettbewerbs der „DAK-Gesundheit“, an dem bundesweit über 7000 Schülerinnen und Schüler im Frühjahr teilnahmen. Das Thema: „Komasaufen“. Eine Dresdnerin gewann mit ihrem Plakatentwurf in Sachsen und setzte sich somit gegen 150 Kontrahenten durch.

Bereits 130 000 Teilnahmen am Wettbewerb

Julia Wrzyszcz vom Berthold-Brecht-Gymnasium in Dresden erhielt gemeinsam mit den anderen Gewinnerinnen und Gewinnern der Bundesländer in Leipzig beim Landesamt für Schule und Bildung ihre Auszeichnung. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping übernimmt die Schirmherrschaft der Aktion für den Freistaat. Mit der nunmehr 14. Auflage des Wettbewerbs haben bereits rund 130 000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Im Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung ist der Wettbewerb als beispielhafte Präventionskampagne genannt. Diese ist seit April 2010 von der Europäischen Kommission zertifiziert und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.

„Es gibt immer jemanden, der helfen kann. Aber Alkohol ist keine Hilfe“

„Man sieht oft in Filmen, dass Menschen in ihrem eigenen Spiegelbild plötzlich eine ganz andere Person gegenübersteht“, erklärt Wrzyszcz ihre Idee zum Plakat. „So geht es auch dem traurigen Mädchen in meinem Bild. Es wollte auf einer Party seine Traurigkeit im Alkohol ertränken und hat im Gegenteil die negativen Emotionen verstärkt“, die Siegerin weiter. Nun sehe das Mädchen eine bessere Version von sich in einer fröhlichen Welt ohne Alkohol, welche sie einlädt, mit in die bessere Welt zu kommen. „Meine Botschaft: Es gibt immer jemanden, der helfen kann. Aber Alkohol ist keine Hilfe“, postuliert die Schülerin. Für ihre Arbeit erhält die 16-Jährige den Hauptpreis von 300 Euro.

Die Leiterin der DAK-Landesvertretung Sachsen, Christine Enenkel, lobt die sächsische Siegerin: „Julia Wrzyszcz hat diesen Wettbewerb mit einem besonderen Bild für sich entschieden.“ Generell sei es beeindruckend zu sehen gewesen, wie viele Jugendliche sich mit dem Thema Alkoholmissbrauch tiefgründig auseinandergesetzt und kreative Plakate gestaltet hätten, so Enenkel.

Wichtige Aktion zur Suchtprävention

„Es ist mir ein großes Anliegen, Kinder und Jugendliche für gesundheitliche Gefahren zu sensibilisieren“, ergänzt Staatsministerin Köpping. „Wir wissen, dass Alkohol die am häufigsten konsumierte Droge in Sachsen, auch unter Jugendlichen, ist. Eine frühzeitige Aufklärung über die mit dem Konsum von Alkohol einhergehenden Risiken, verbunden mit der Möglichkeit zur Reflexion und Auseinandersetzung mit der Thema Alkoholkonsum, ist deshalb unerlässlich“, erklärt sie. Die Kampagne „bunt statt blau“ leiste dazu einen begrüßenswerten Beitrag und ordne sich in zahlreiche Aktivitäten zum Thema Suchtprävention ein.

„Komasaufen“ im Rückwärtstrend

Zum Hintergrund: Im Jahr 2021 mussten in Sachsen 915 Kinder und Jugendliche nach dem Alkoholrausch klinisch behandelt werden – davon 503 Jungen und 412 Mädchen. Die Zahlen stammen vom Statistischen Landesamt. Erhoben wurden aus deutschen Krankenhäusern entlassene, vollstationäre 10- bis unter 20-jährige Patientinnen und Patienten mit Wohnort in Sachsen. Im Vergleich zum Vorjahr – als es 987 Betroffene gab – waren es 2022 7,4 Prozent weniger. Dieser Rückwärtstrend bei den zehn- bis unter 20-Jährigen begann während Corona, teilt die DAK mit. Allerdings überrascht das aufgrund von Ausgangssperren und Social Distancing wenig. Im ersten Corona-Jahr 2020 gab es demnach im Freistaat einen Rückgang um 22 Prozent im Vergleich zu 2019 mit 1.266 Betroffenen.

Kieler Forschungsinstitut: Plakate zeigen Wirkung bei jungen Menschen

„Wir freuen uns über den anhaltend rückläufigen Trend betroffener Kinder und Jugendlicher“, sagt Enenkel. „Dennoch ist jede Alkoholvergiftung eines jungen Menschen eine zu viel.“ Deshalb setze man die Bemühungen in der Alkoholprävention konsequent fort. Bei der DAK wisse man, dass die Plakate auch wirken. Das habe eine Studie des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel ergeben. Die Forscherinnen und Forscher kommen zu dem Schluss, dass die von Kindern und Jugendlichen gestalteten „bunt statt blau“-Plakate bei jungen Menschen die Wahrnehmung, dass Alkoholkonsum schädlich ist, verstärken. Jene Plakate haben eine stärkere sensibilisierende Wirkung als traditionelle, eher an Erwachsene gerichtete, Warnhinweise.

