Dresdner Zoll warnt vor betrügerischen SMS-Nachrichten

Dresden. Das Hauptzollamt warnt vor betrügerischen SMS-Mitteilungen auf dem Smartphone. Darin wird behauptet, eine Sendung läge beim Zoll und es wären Gebühren fällig. Oft handelt es sich um augenscheinlich kleine Beträge. In der Nachricht ist zudem ein Link enthalten, unter dem das Opfer den angeblich ausstehenden Betrag zahlen soll.

Bei dieser Art von Mitteilungen handelt es sich weder um Nachrichten des Zolls noch des jeweiligen Transportunternehmens, sondern um eine Betrugsmasche. Der Empfänger soll nach Weiterleitung über den Link Überweisungen vornehmen und seine Bankdaten preisgeben.

So könnte eine betrügerische SMS aussehen. © Quelle: Hauptzollamt Dresden

„Wir raten dringend, bei Erhalt einer solchen Nachricht diese zu löschen. Der Zoll tritt niemals auf diese Art an Paketempfänger heran, schickt Links oder fordert auf diesem Weg zu Zahlungen auf“, so Heike Wilsdorf, Sprecherin beim Hauptzollamt Dresden. In der Kommunikation mit Behörden gebe es stets eine ausreichende Frist, um sich im Zweifelsfall über die Echtheit von Schreiben und Mitteilungen zu informieren.