130 000 Euro Steuerschaden

Dresdner Zoll findet tonnenweise illegalen Shisha-Tabak und Zigaretten

Bei einer Lkw-Kontrolle an der Stauffenbergallee fanden Beamten des Dresdner Zolls tonnenweise illegalen Shisha-Tabak und Zigaretten. (Symbol)

Dresdner Zollbeamte fanden bei einer Kontrolle an der Stauffenbergallee am Montag 1,8 Tonnen geschmuggelten Shisha-Tabak und 280 000 Zigaretten in einem Lkw. Schätzungsweise beläuft sich der entstandene Steuerschaden auf rund 130 000 Euro.